Take so ribe

Tisti, ki rojstni dan praznujejo od 19. februarja do 20. marca, so rojeni v znamenju rib. Razumevanje je beseda, ki jih najnazorneje opisuje. To so zelo družabni posamezniki s pestrim naborom prijateljev, saj imajo izjemno sposobnost razumeti ter sprejemati druge in drugačne. Zlahka tudi nudijo podporo. Po naravi niso vodje in so zato sprejeti v vsakem okolju, v katerem se znajdejo.

Ribe so vodno znamenje in kot takšne izjemno empatične ter z močno čustveno inteligenco. Kakor rak in škorpijon v vsem iščejo globino. Le ob odkrivanju globljih resnic lahko živijo srečno in izpopolnjeno.

Njihov vladajoči planet je Neptun, ki upravlja njihove sanje, duševnost in ustvarjalnost. Prav zato ribe premorejo veliko mero intuicije in umetniške nadarjenosti. Ker je Neptun povezan z glasbo, privrženost tej odkrijejo v zgodnji fazi življenja ali jih kasneje usmerja k poeziji. Včasih se preveč navežejo na druge, kar jim nekoliko izkrivlja pogled na svet. Čeprav je to znamenje poznano po modrosti, se neredko zgodi, da ribe nekomu preveč verjamejo in so zato večkrat razočarane. Zlahka prevzamejo vlogo mučenika zgolj z namenom, da bi pritegnile pozornost.

Njihovi problematični deli telesa so stopala in imunski sistem. Prav stopala bi morale vedno varovati pred težjimi poškodbami, močan imunski sistem pa jih ščiti pred vsemi boleznimi in bi mu morale namenjati prav posebno pozornost.

Ljubezen

Globoko v prsih rib bije srce nepopravljivega romantika. To so predane, nežne in izjemno darežljive osebe z globokimi čustvi. So strastni ljubimci in imajo izjemno potrebo po globoki povezanosti s partnerjem. Kratkotrajne avanture niso za to znamenje, ko se ribe zaljubijo do ušes, partnerju slepo verjamejo. Zanj bi storile vse, da bi se počutil sprejet in poseben. Ko gre za zaljubljene ribe, pozornosti ni nikoli preveč.

Prijatelji in družina

Nežne ribe so lahko najboljši prijatelj, kar si jih je mogoče zamisliti. Potrebe drugih postavljajo pred svoje. So predane in zveste, nobena težava zanje ni prevelika. Za družino in prijatelje so pripravljene storiti vse, da bi jim pomagale. Zaradi intuicije na pomoč priskočijo, še preden nekdo težave sploh ubesedi. So ekspresivne in svojih čustev nikoli ne skrivajo. Prav takšno odkritost pričakujejo tudi od drugih, komunikacija je zanje izjemno pomembna.

Kariera in denar

Najbolje se znajdejo v poklicih, kjer lahko izživljajo svojo ustvarjalnost, in v humanitarnih delih. Zanje najboljši poklici so veterinar, odvetnik, glasbenik, programer igric ipd. Pomembno je, da na poti do cilja ne obupajo in vztrajajo v svojih sanjah. Denar pri ribah ne igra ključne vloge. Njihove sanje so praviloma nematerialne. Ker pa se zavedajo, da brez denarja ni mogoče živeti, se vedno trudijo, da ga imajo za doseganje ciljev dovolj. Tu se lahko pokaže njihova dvojnost: lahko trošijo in trošijo ali postanejo izjemno skope, toda nikoli jim ne zmanjka sredstev za normalno življenje.

Najboljše okolje: nekje blizu vode, zlasti morja.

Pozitivne lastnosti: sočutje, intuicija, nežnost, modrost, muzikaličnost.

Negativne lastnosti: lahko se igrajo mučenike, preveč verjamejo, otožnost, pobeg pred resničnostjo.

Videz: krhke ali srednje konstitucije, obraz, ki izdaja čustva.

Rade imajo: poduhovljene teme, vizualne medije, spanje, romantiko, glasbo, plavanje.

Ne marajo: ljudi, ki mislijo, da so najpametnejši, vračanja v preteklost, kritike, okrutnosti.