Tak je strelec

Od 22. novembra do 21. decembra praznujejo strelci. Radovedni in energični med astrološkimi znaki veljajo za največje popotnike. Filozofski pogled in odprt um jih žene k spoznavanju smisla življenja in sveta. So izjemno ekstrovertirani, optimisti in entuziasti ter jih je težko zadržati na enem mestu. Radi se gibljejo, obožujejo spremembe in prav te so ključne za njihovo dobro počutje.

Element strelca je ogenj. Svoje misli hitro spreminja v konkretne akcije, na poti do cilja ga ne ustavijo niti najvišje ovire. Vedno hrepeni po dogodivščinah. Ni v njegovi naravi, da bi doma čakal, da se mu kaj zgodi. On je tisti, ki spodbuja dogajanje.

Vlada mu planet Jupiter, največji planet osončja. Velja za zaveznika sreče, zato ni neobičajno, da je ta strelcu vedno naklonjena. Vpliv Jupitra je močan na vseh področjih življenja, entuziazem njegovega varovanca zato nima meja, premore izjemen smisel za humor in izraženo vedoželjnost.

Deli telesa, ki naj bi jim strelec namenjal posebno pozornost, so stegna in kolki. Da bi mu dobro služili, mora pri svojem aktivnem življenju v naravi nanje paziti, da ne bi prišlo do poškodb.

Strelec je najsrečnejši, kadar ima proste roke. Pod vplivom Jupitra mu svoboda pomeni največje bogastvo, saj le tako lahko nemoteno potuje ter raziskuje nove kulture in področja Zemlje. Zaradi iskrenosti strelci pogosto delujejo nestrpni in ne taktični, zato je pomembno, da se naučijo na primeren način izražati želje in zahteve ter tudi kritike.

Ljubezen in seks

Osebe, rojene v tem znaku, so razigrane in šaljive, tudi v zvezi se najraje zabavajo. Partnerji, ki so jim po značaju enaki ali vsaj podobni, jim najbolj odgovarjajo. To so strastni ljudje, pripravljeni na novosti na vseh področjih. Meja med ljubeznijo in seksom je pri strelcu izjemno tanka, naklonjenost do sprememb prinaša v spalnico veliko novosti. Predanost in zvestoba sta za zaljubljenega strelca ključni, ima dober občutek za to, o čem partner razmišlja, pomembno pa je, da je ta občutljiv, intelektualen in da ga ni sram pokazati čustev.

Prijatelji in družina

Kjer koli se nahaja, je vedno obkrožen s prijatelji. Je zelo zabavna in prijetna družba. Rad se smeji in okoli njega se vedno veliko dogaja. Uživa v spoznavanju novih kultur in ljudi ter ima prijatelje povsod po svetu. Je velikodušen do vseh, le do tistih, ki pretirano pametujejo ali so vedno pesimistični, ne. Pogovarja se lahko o vsem, prijateljstva, ki jih sklene, pa trajajo vse življenje. Ko gre za družino, ji je predan in je zanjo pripravljen storiti vse, svoboda in neodvisnost pa sta zanj zelo pomembni. Če mu nista krateni, je vsaka zveza z njim uspešna.

Kariera in denar

Ko si strelec nekaj zamisli, to tudi uresniči. Vedno ve, česa si želi, po nepotrebnem ne troši besed ter zna vedno izbrati prave. Je odličen trgovec, če ob tem lahko še potuje, je to zanj idealen poklic. Najraje ima različne naloge in dinamično vzdušje. Dober je tudi kot turistični vodnik, fotograf, raziskovalec, umetnik, veleposlanik. Blesti v podobnih poklicih, ki mu omogočajo izživeti svobodnega duha.

Kot ljubitelj zabave rad zapravlja zaslužen denar in se z njim ne obremenjuje. Rad tvega in je zelo optimističen, verjame, da mu bo vesolje namenilo vse, kar potrebuje za srečo, in da so zvezde vedno na njegovi strani.

Najboljše okolje: Zunaj v gibanju.

Pozitivne lastnosti: Moč, smisel za humor, velikodušnost, idealizem.

Negativne lastnosti: Netaktičnost, obljublja več, kot lahko da, nepotrpežljivost, grobost.

Rad ima potovanja, naravo, svobodo, filozofijo.

Ne mara omejitev, slabovoljnih in negativno nastrojenih ljudi, popolnosti.