Tak je kozorog

Kozorog je astrološko znamenje, s katerim se poslavlja staro in začenja novo leto. Poglejmo, kakšni so v njem rojeni posamezniki.

Osnovne značilnosti

Ko gre za vprašanje profesionalnosti in tradicionalnih vrednot, je kozorog prvi. To praktično znamenje skozi življenje potuje na konvencionalen način. Velja za najresnejši znak zodiaka, ki premore veliko neodvisnosti, prav ta pa mu omogoča stalen napredek na poslovnem in tudi na zasebnem področju.

Je zemeljsko znamenje, ki prisega na varnost. Tako kot za vse zemeljske znake tudi zanj velja, da ceni tradicijo, družino in vrednote, ki mu omogočajo, da je njegovo življenje urejeno. Kozorog je mojster samonadzora in ima vse možnosti, da postane odličen vodja ali menedžer v katerem koli poslu.

Njegov vladajoči planet je Saturn. Ta mu pomaga pri uresničitvi abstraktnih idej, zato kozorog praviloma prevzema odgovornost in tudi druge spodbuja k takšnemu obnašanju. V delo vlaga veliko truda in varčuje denar za prihodnost. Prav tako rad dokazuje, da je on tisti, ki ima vedno prav.

Po naravi so kozorogi lahko zelo trmasti in vztrajni. Vedno se trudijo uresničevati svoje načrte, s svojimi znanji in izkušnjami se prebijajo proti vrhu, resnost in zavzetost pa jim omogočata, da vse, česar se lotijo, tudi dokončajo.

Težava pri kozorogu nastane, kadar je primoran delati v kolektivu, saj težko sprejema drugačne poglede. Tedaj ga prevzame težnja po nadzoru in vsiljevanju svojih vrednot. Prepričan je, da je on edini, ki lahko rešuje težave, zato na druge velikokrat gleda zviška. Prav zato bi se moral naučiti sprejemati tuje mišljenje in dovoliti ljudem biti tisto, kar so, brez obsojanja.

Ljubezen in seks

Kozorog je resen ljubimec, ki rad vse počne počasi in temeljito. Osebe, rojene v tem znaku, gredo vedno korak za korakom in niso pristaši brezglavega norenja ter nepremišljenih odločitev. Malo govorjenja in veliko akcije so besede, ki opisujejo ta znak. Svoje občutke izraža z dejanj, je iskren in vedno čistega srca.

Družina in prijatelji

Premore močan razum in humor, kombinacija tega pa zagotavlja, da je neverjeten partner. Za prijatelje izbira iskrene in predane osebe, ljudi s podobnimi vrednotami. Ko gre za prijatelje in družino, zanj ni meja. Ker po naravi spoštuje tradicijo, ničesar ne obožuje bolj kot praznikov, ko se na enem mestu zberejo družina in prijatelji. Praviloma teh nima veliko, a so iskreni in res pravi. Čustveni izlivi pri njem niso pogosti, svoja občutja izraža z delom in dejanji.

Kariera in denar

Ambicija je za to znamenje ključna beseda. Ima talent za odkrivanje orodij, ki ga na delu pripeljejo daleč. Tudi če je na dnu lestvice, se ne ustraši in s trdim delom doseže napredek in uspeh. Zase postavlja visoka merila, vztrajnost in predanost pa ga delata dobrega voditelja. Zvestobo in pripravljenost za trdo delo izjemno ceni tudi pri drugih iz delovnega okolja. Poklici v finančnih vodah, šolstvu ali nepremičninah so odlični za to znamenje.

Iznajdljivi kozorog vedno premišljeno upravlja čas in denar. Občasno ga je sicer mogoče videti, kako težko prislužen denar zapravlja za zabavo, a praviloma je racionalen in praktičen.

Najboljše okolje: pozitivno delavno, urbano, kulturno okolje.

Pozitivne lastnosti: odgovoren, discipliniran, odličen samonadzor.

Negativne lastnosti: pretirana prepričanost vase, nesprejemanje drugačnega mnenja, pesimizem.

Rad ima: družino, tradicijo, kakovost, glasbo.

Ne mara: včasih se zdi, da mu nič ni všeč.