Susan Ashley: Slovenci smo ambasadorji luči!

V prejšnji številki smo z njo govorili o zastavljanju namer in upravljanju energije, tokrat pa poudarja, v kako pomembnem času in deželi živimo, saj pravi, da ima Slovenija ključno vlogo v globalnih spremembah, ki jih prinaša prehod v 5. dimenzijo.

Zanima me, kdo so duše, trenutno utelešene na Zemlji in ali nam res skrivaj vladajo Nezemljani. Susan pravi, da se med dušami, ki so na našem planetu, odvija več bitk za prevlado, končni cilj 'temnih duš' nezemeljskega izvora pa je izropati naravna bogastva, se polastiti energije ljudi in spremeniti celoten planet v popolnoma negativen kraj. »Mislim, da so naše vlade v celoti negativne,« pravi, »saj zatirajo ljudi in ustvarjajo stanje ločenosti med njimi. Zame so po izvoru te duše nezemeljski drakonci ali sivi. Prvi vodijo druge in delajo skupaj, so pa na Zemlji še druge podobne temne duše, npr. zete. Vsi skupaj prispevajo k načrtovanemu padcu človeštva. Želijo nas ločiti od povezanosti z našimi srci in drug z drugim ter nas tako močno onesnažiti, da ne bomo več vedeli, niti kaj mislimo. Želijo se polastiti tako planeta kot naših duš in nas popolnoma zasužnjiti, « pravi.

Duhovni pomen Slovenije

Slovenija je kraj s posebnim pomenom, dodaja. »Ima namreč veliko magičnih krajev in energijskih vorteksov, energijskih točk, eno od dvanajstih Zemljinih čaker, kar je edinstveno.« To je tudi vzrok, da je pri nas več zdravilcev in ljudi, ki se ukvarjajo z duhovnostjo, kot kjerkoli drugje.

