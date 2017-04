Supermoč čarovnic ali resnična sposobnost?

Če ste tudi vi odraščali med superjunaki na televiziji, v stripih, knjigah, romanih in pripovedih, ste si zagotovo zaželeli, da bi imeli vsaj eno od njihovih supermoči, naj gre za premikanje predmetov z umom, letenje, nevidnost, telepatijo ali potovanje skozi čas. Časovnega stroja vam morda ne bomo mogli pomagati zgraditi, lahko pa vam razložimo, kaj se v resnici skriva za telekinezo.



Morda ste pred leti ujeli nadaljevanko Čarovnice (Charmed), v kateri ima najstarejša od treh sester sposobnost premikanja stvari s svojim umom. A gre za več kot to. Tisti, ki ima to sposobnost, lahko manipulira s fizičnim svetom okrog sebe. To pomeni tudi upogibanje predmetov in v bolj napredovanih primerih sposobnost spreminjanja določenih oblik.



Pomembno je, da se zavedamo, da smo le del vesolja, ki je še skoraj povsem neraziskano. Precej mogoče je tudi, da večine možnosti upogibanja našega uma pravzaprav sploh še ne poznamo. In med temi sposobnostmi je prav gotovo lahko tudi telekineza.



Začetki v Evropi



Poljakinja Stanislawa Tomczyk je živela v začetku 20. stoletja in postala razvpita zaradi telekinetičnih sposobnosti. Sprva je bila predmet eksperimentov, ki jih je na njej izvajal psiholog Julien Ochorowitz, ta je redno uporabljal hipnoterapijo. Stanislawa je trdila, da ima njene vajeti v rokah mala Stasia, ki naj bi bila neka entiteta, vendar ne duh preminulega. Zanimanje raziskovalcev paranormalnih pojavov je pritegnila, ko so se v njeni bližini začeli dogajati nenavadni fenomeni. Okrog nje so namreč kar sami od sebe začeli lebdeti predmeti. Tako se je vsaj zdelo. Hitro se je pokazalo, da lahko misli, ki predmete očitno usmerjajo, nadzoruje. Ochorowitz je tako kmalu trdil, da ob podrobnem opazovanju iz njenih prstov tečejo nekakšni žarki, tanki kot pajkove niti. Čeprav so njene sposobnosti potrdili tako v Varšavi kot Londonu, obstaja mnenje, da je uporabljala trik z nitjo.



Rusinja Nina Kulagina naj bi v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja premikala številne predmete, od vžigalic (celo samo eno označeno vžigalico med mnogimi pod stekleno kupolo) pa do tega, da je ločevala razbita jajca v vodi. Med temi aktivnostmi so zaznali spremembe v njenem srčnem utripu, možganskih valovih in celo v elektromagnetnem polju. Zanimiva je bila njena izjava, da je v času neviht njena sposobnost izvajanja telekineze otežena. Najbolj pretresljiva je bila izkušnja, ko je z umom vplivala na srce žabe v raztopini – najprej je upočasnila njegovo bitje, potem ga je pospešila in ga na koncu z veliko truda celo ustavila.



Telekineza naj bi bila po mnenju določenih znanstvenikov možna, vendar le kot nezavedno. To pomeni, da določenih duhov v hišah, kjer naj bi strašilo ali kjer naj bi razgrajali poltergeisti (duhovi, ki premikajo stvari po hiši), pravzaprav ni in da je vse to posledica nezavednega. Predmete naj bi premikali ljudje sami, predvsem v čustvenih stiskah ali celo hormonskih izbruhih – povsem nezavedno. Nekaj raziskovalcev meni, da se razlogi zanjo skrivajo v naši biologiji. Mnenje, da uporabljamo samo deset odstotkov možganov, med nevroznanstveniki sicer hitro izgublja veljavo, vendar o možganih, ki so ena od največjih ugank človeškega telesa, še vedno ne vemo dovolj. Zakaj torej ne bi bilo možno, da se med našimi sposobnostmi skriva tudi telekineza?



Kako jo spodbuditi



Zagotovila, da boste uspešni, seveda ni, naslednji namigi pa vam bodo pomagali pri umirjanju in osredotočanju misli. Mnogi namreč menijo, da je telekineza pravzaprav sposobnost osredotočenosti, usmerjanja misli. Ni treba, da si vaje sledijo v tem vrstnem redu, in ni nujno, da vse izvajate ves čas.



– Meditacija je smiselna, kadar želite, da se vaš um osredotoči in da bi imeli več nadzora nad tem, kaj pritegne ali preusmerja vašo pozornost. Začnite s petminutnimi mini meditacijami, sčasoma boste pridobili kondicijo tudi na tem področju.



– Verjemite v svoj potencial in vizualizirajte to, kar si želite narediti. Pomembno je, da imate vero v to, kar počnete, in si lahko celoten proces vizualizirate in predstavljate.



– V mislih tvorite energijsko kroglo. Ko vdihnete, zberite energijo iz zraka in potegnite energije iz različnih virov; sonce, planet, drugi ljudje, čakre, rastline in podobno. Seznam je neskončen. Črpajte iz vsega, iz česar lahko, in ujemite to energijo med dlani. Opazujte tudi, ali lahko to kroglo vrtite, krčite ali širite.



– Bodite pozitivni. Možno je, da v prvih poskusih ne boste uspešni pri nobeni od vaj. Pomembno je, da ostanete pozitivni in negujete energije v sebi.



– Spremljajte napredek. Opazujte, kaj se spreminja, kaj deluje in kaj ne. Vsak delček informacije vam lahko pomaga.