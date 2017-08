Strupene misli nas delajo nesrečne

Medicinske raziskave kažejo, da se nam vsak dan poraja približno 30.000 misli. Večina je nezavednih, tiste, ki se jih zavedamo, pa lahko usmerjamo. V grobem jih delimo na slabe in dobre, zadnje nas navdajajo s srečo, negativne misli, ki se pogosteje širijo nezavedno kot kakšna epidemija ali strup, pa nas delajo nesrečne. Najpreprostejša rešitev je, da jih prepoznamo in pokončamo, preden bi one pokončale nas.

Vdanost v usodo

Če je vaša prva misel, ko morate ukrepati, ne zmorem, to pomeni, da niste pripravljeni sprejeti odgovornosti. Negativne misli vas imajo v oblasti, zato zberite pogum in se jim uprite. Nobena bitka ni vnaprej izgubljena!

Ne zmorem

Nihče se ni rodil tako pameten, da bi že vse vedel. Življenje sestavljajo izkušnje, iz katerih se učimo. Niste edini, ki se morate vedno znova pobirati, zato ohranite upanje. Če padete, vstanite, če česa ne veste, se naučite. Vi to zmorete!

Sam proti vsem

Če se počutite, da ves svet snuje teorije zarote proti vam, ste res globoko zabredli. Ničesar ne morete narediti, ker vam nenehno podtikajo polena? Pa lahko! Vsakdo ima v življenju kaj bolj pametnega za početi, kot to, da bi se ukvarjal le z vami.

Lahko bi, a nisem

Razmišljate o potezi, ko je priložnost zamujena, pa obžalujete, da niste šli v akcijo? To je še ena pot, ki vodi v depresijo, zato spustite zamujene priložnosti, ta vlak je že odpeljal, a vedno pride novi. Boste tokrat pravočasno stopili nanj?

Sindrom »če bi«

Ste eden tistih, ki vse pogojujejo? Če bo poklical, bom govoril z njim, samo če me bodo dobro plačali, bom dobro delal … Kdaj pa boste sami prevzeli pobudo? Pokličite prvi, pojdite do šefa in predlagajte, zakaj si zaslužite višjo plačo, sprejmite plačilo ali poiščite drugo službo. Nikomur ni z rožicami postlano, vsakdo mora poskrbeti za svoj nasad.

Zmanjkuje časa?

Vsi jih imamo na razpolago enako – natanko 24! Ljudje se pogosto zatekamo k izgovoru: Če bi le imel na voljo kakšno uro več! Vse je v organizaciji, če si boste znali dobro določiti prioritete, bodo izgovori odpadli.