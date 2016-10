Strastni in maščevalni škorpijon

Rojeni od 23. oktobra do 22. novembra so po astrološkem znamenju škorpijoni. Gre za osmo znamenje zodiaka, njegov element je voda, vlada mu planet Pluton. Škorpijoni so vzdržljive in močne osebe, ki ob vseh težavah in preprekah v življenju postajajo samo še močnejši.

Močna intuicija in izjemen šarm

Na zunaj je škorpijona mogoče prepoznati po njegovem prodornem pogledu, za katerega se zdi, da vidi v dušo. V resnici so rojeni v tem znamenju izjemno pronicljivi, inteligentni in instinktivni ter hitro ugotovijo, kdaj nekdo z njimi ni iskren ali jih skuša prevarati. Delujejo zadržano in skrivnostno. Takšni se vsaj zdijo ljudem, ki jih ne poznajo. A ko oseba pridobi njihovo zaupanje, pridejo na površje druge lastnosti: duhovitost in šarm.

To so ljudje, ki imajo sicer radi samoto in potrebujejo vsaj nekaj ur dnevno, da se povsem posvetijo stvarem, ki jih počnejo samo zase in ki jih sproščajo. Radi imajo sarkazem in črni humor, pogosto jih zanimajo tudi alternativa ter druga, nekoliko odmaknjena področja. Skratka vse, kar je skrivnostno in zavito v tančico.

Nikar se mu ne zamerite

Najizrazitejša lastnost škorpijonov je maščevalnost. Rojenim v tem znamenju se nikar ne zamerite, saj je maščevanje njihov življenjski cilj. Da bi kaznovali sovražnika, so pripravljen trpeti tudi sami. So pametni in sposobni posamezniki, ki lahko v življenju veliko dosežejo, tudi to, da nekoga povsem uničijo.

Škorpijon v ljubezni

Škorpijoni so v vsem strastni, najbolj pa to do izraza pride v ljubezenskem življenju. So zelo nezaupljivi in na začetku zveze nemogoči, saj stalno preverjajo partnerja, njihovemu detektivskemu očesu pa nič ne uide. Prevare nikoli ne odpustijo, zamerijo jo do konca življenja. Če spoznajo, da lahko zaupajo, postanejo najboljši partnerji in se trudijo osrečiti ljubljeno osebo, ki pa mora do njih vedno biti iskrena.

Seks je zanje zelo pomemben in brez njega ne morejo delovati. Najpogosteje jih k prekinitvi zveze napelje prav pomanjkanje spolne privlačnosti. Kot partnerji so zelo ljubosumni, iščejo osebo, ki jim bo vedno dokazovala, da so zanjo edini in nenadomestljivi. Sami so zelo skrivnostni ter zaprti vase in velikokrat se zgodi, da partner kljub dolgoletni zvezi ne pozna vseh njihovih skrivnosti.

Odlični podjetniki

Velikokrat so uspešni podjetniki, kar je mogoče pripisati dejstvu, da se ne bojijo tveganja in da vedno vidijo srž težave. So zelo odločni in sposobni delavci ter nikoli ne bežijo pred težavami. Tudi pri delu so strastni, vsako izgubo jemljejo zelo osebno. Lahko so izjemno tekmovalni in konkurenci zadajajo nizke udarce.

Zdravje

Zaradi mišičaste telesne zgradbe so zelo odporni in si po bolezni hitro opomorejo. Dokler je poskrbljeno za njihovo spolno življenje, z zdravjem praviloma nimajo težav. Najpogosteje jih sicer pestijo vnetja z visoko telesno temperaturo, njihovi najobčutljivejši organi so deli telesa pod trebuhom: genitalije, debelo črevo in sečne poti. Dovzetni so tudi za bolezni ven, zastrupitve in glivična obolenja ter za psihične tegobe, kot so razne psihoze, paranoje, shizofrenija ...

Skladanje z drugimi znaki

Ko gre za izbiro družbe, pa naj bo prijateljske ali intimne, so zelo previdni. Odlično se ujemajo z drugimi vodnimi znaki, rakom in ribami. Pogoste so zveze z bikom, ki veljajo za najstrastnejše v horoskopu. Ta dva znaka se privlačita na prvi pogled, in čeprav sta si dokaj različna, lahko osnujeta dobro zvezo, saj oba cenita družino, dom in materialno varnost. Tudi z natančno devico se škorpijon ujema. Z levom nekoliko manj, zveza z ovnom pa se na dolgi rok ne obnese. Plahe tehtnice se škorpijon hitro naveliča, dvojček se mu zdi zanimiv zaradi humorja, ne mara pa njegove površnosti, vodnarjev ekshibicionizem in potreba po tem, da bi vedno bil drugačen, pa škorpijona nervira. Strelec se mu zdi zabaven, tudi njuna zveza je lahko uspešna ter temelji na vzajemni naklonjenosti lepim stvarem in udobju.