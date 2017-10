Strah vpliva na telo

Strah občutimo kot hladen občutek v trebuhu, razumemo ga kot izgubo moči in nečesa, kar je za nas pomembno, ali ko se znajdemo v neznanih okoliščinah. Z ledenim občutkom se soočamo, ko doživljamo izgubo ali nimamo nadzora nad položajem, naj gre za trenutek ali dolgotrajno stanje, ko smo ujeti oziroma stisnjeni v kot. Čutimo ga tako intenzivno, da se vse življenje borimo proti njemu, čeprav nam je prvotno služil kot alarm pred grozečo nevarnostjo v divjini. Gre za reaktivno čustvo, ki sčasoma, pravijo duhovni mojstri, pusti zdravstvene posledice predvsem na ledvicah, ki so skladišče naše osnovne energije, zato se počutimo slabotne in neprizemljene. Blokade, ki jih je povzročil strah, v spodnjem delu telesa motijo pretok energije v ledvicah in žlezah ter onemogočajo normalno nastajanje hormonov, kar lahko vodi v vse večje težave, posebno če smo pogosto prestrašeni in svojega strahu ne znamo obvladati.

Spopadanje s strahom

Taoisti pravijo, da je najboljša terapija ob doživljanju strahu ogrevanje ledvic, kar bo uravnovesilo telo in zaščitilo srce. Ko se v vas prikrade strah, je najpomembnejše, da se mu ne vdajate in ne pustite, da um s strašljivimi scenariji še poslabša položaj. Pustite občutku, da samo je, kar energijsko je, torej začasno moten pretok energije v sončnem pletežu, ki se bo sprostil, če ga ne boste stopnjevali. Ostanite mirni, segrejte telo ter vzpostavite in vzdržujte normalni ciklus dihanja. Če vas je pogosto strah, pa se zaposlite umsko in telesno, bodite čim bolj aktivni in z meditacijo premagujte črne scenarije uma.