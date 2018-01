Štiri znamenja, ki jih čaka uspeha polno leto

Po kitajskem horoskopu je letošnje leto leto psa. Kaj to pomeni? Zlasti rojenim v tem znamenju se obeta lepo, mirno in srečno leto. Zanje bo vse teklo kot po maslu, jasno bodo sledili svojim ciljem in se veselili uspehov ter bodo nesebično pomagali vsem, ki okoli sebe širijo mir ter pozitivno energijo.

A ne le za tiste, ki so po kitajskem horoskopu rojeni v tem znaku. Leto 2018 bo prav posebej naklonjeno tudi rojenim v znaku kače, svinje in podgane. Zlasti kar zadeva nove ljubezni, delo, izkušnje ali nove življenjske začetke. Pozitivne spremembe na teh področjih se bodo pokazale že v prvih mesecih novega leta in jih spremljale vse do konca.

Preverite, ali tudi sami sodite med srečneže. Če ste rojeni v katerem od naštetih let, ste nedvomno lahko zadovoljni.



Pes: 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 in 2006.

Kača: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 in 2013.

Svinja: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 in 2007.

Podgana: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 in 2008.