Stik z duhovnimi vodniki

Še vedno imamo seveda svobodno voljo, vodniki se ne vtikajo vanjo, a nas usmerjajo in skrbijo za nas, čeprav se odločamo še vedno sami. Ni jim treba slediti, je pa pametno, če jim, saj so lahko nadvse dragoceni pomočniki.



Vsak od nas jih ima več, vsak je zadolžen za določeno področje življenja – nekateri nam pomagajo pri ustvarjanju, drugi pri zdravljenju, tretji pri učenju, en sam pa je samo naš in nas ves čas spremlja. Kot nekakšen angel varuh, čeprav v resnici ni angel, ampak nesnovno, visoko razvito bitje iz duhovnega sveta.



Vodniki, angeli, mrtvi predniki



Kako vemo, da je vodnik z nami? Oglaša se lahko prek naše zavesti. To je naš notranji glas, za katerega ne vemo, od kod prihaja – prav to je lahko v resnici naš vodnik. Kot rečeno, jih ne smemo zamenjevati za angele ali svoje mrtve prednike. Angeli so namreč više v božanski hierarhiji in en angel skrbi za več ljudi, na primer nadangel Mihael. Seveda lahko pokličete tudi angele, pomagali vam bodo, toda vodniki so z vami od rojstva, vaši, zadolženi samo za vas, delujejo bolj osebno in vas zelo dobro poznajo. Lahko bi rekli, da so vaš osebni stik z nebesi, vaši osebni zaščitniki in svetovalci.



So vodniki lahko pokojniki? Ne. Naši preminuli bližnji se na drugi strani razvijajo naprej, iz daljave nas sicer spremljajo, a niso naši vodniki.



So lahko vodniki zlobni? Ne. Seveda obstaja tudi temna energija, toda vodniki so svetla, dobra bitja, ki osvetljujejo temo. Ko se obdate z belo lučjo, ste tudi sami popolnoma varni. Molitev in bela svetloba sta najboljši zaščiti, kadar se vam zdi, da ste naleteli na nekaj temnega, tedaj se vas ne more dotakniti nihče.

Njihov namen

Ne gre zato, da počnejo stvari namesto vas, ni njihov namen, da urejajo vaše stvari. Vodniki vas samo vodijo. Z njimi se lahko povežete tako, da sledite srcu, ne umu. Sporočilo vodnika je vedno pretanjeno izraženo in pozorni morate biti, da ga zaznate. Ne gre nujno za znamenje, lahko je nekaj, kar slišite, zavohate ali občutite, saj za komunikacijo z vami uporabljajo vse vaše čute. Pogosto tudi ne gre za eno samo znamenje, ampak zaporedje naključij, ki sestavljajo zgodbo, ki vam šele pozneje postane jasna. Kadar koli, če uporabljamo pet čutov, nam torej predajajo sporočila. Celo med spanjem in čez dan lahko prihajajo in tudi sredi sestanka jih lahko prosite za pomoč. V meditaciji se samo zavestno povežemo z njimi, saj odpremo kanal.



Če vas skrbi, da vas vidijo, tudi ko se prhate in seksate, morate razumeti, da so to duhovna bitja, za katera fizične stvari nimajo nobenega pomena. Sami ne spijo, ne jedo, ne seksajo, ne ukvarjajo se s fizično resničnostjo. Zanima jih predvsem vaša duhovna dobrobit. Tudi sami smo namreč v resnici duhovna bitja v fizičnem telesu, ki tukaj pridobivajo izkušnje in opravljajo lekcije.



Predajanje sporočil



Morda vas zanima ime vašega vodnika. V resnici jim je vseeno, kako jih imenujete, samo od vas je odvisno, ali želite izvedeti ime ali jih celo poimenovati po svoje. Če vas zanima, ga vprašajte.



Kako lahko veste, da si ne izmišljujete vsega skupaj? Preverite odgovor. Ko vam vodnik preda odgovor, je podobno, kot ko dobite dostavljen paket. Če vas ni doma, vam bo sporočilo poskusil predati znova, ne bo kar obupal. Včasih se vam bodo zdela sporočila nejasna ali nesmiselna v določenem trenutku. Če se vam zdi, da je vse skupaj samo plod vaše domišljije, jih vprašajte. Ne bodo vas obsojali, če stvar preverite. Poslali vam bodo potrditev ali novo sporočilo.



Morda ste v dvomih, ali je vse, kar čutite, vodnikovo sporočilo ali gre lahko za kaj drugega. Če na primer nekega dne vstanete in dobite močan občutek, da želite pustiti službo, ni treba, da začnete takoj pisati odpoved. Ni namreč nujno, da gre za vodnikovo sporočilo, lahko ste preprosto utrujeni in sitni. Vprašajte svojega vodnika: »Mi res želiš sporočiti, da je dobro zame, če pustim službo?« Predali vam bodo še več sporočil. Ne trudite se jih slišati, samo prepustite se. Poslušajte svoj notranji glas in bodite odprti za vse oblike komunikacije.



Naredili ste nekaj napačnega in zdaj imate občutek krivde. Je to glas vodnika? Da, pogosto. Tudi tako komunicirajo z vami. Vaša zavest je njihova komunikacija z vami. Vedeli boste, ko boste naredili kaj narobe. Občutek krivde vas spodbuja, da poskusite popraviti napake. Če želite počistiti karmo, si seveda ne morete privoščiti spodrsljajev. Sicer se bo občutek krivde stopnjeval, posebej če ste bili sebični ali komu namerno škodili. Vodniki vas hočejo namreč spraviti nazaj na duhovno pot.



Vzpostavite stik



Pri prvi tehniki globoko vdihnite in zadržite vdih. Opazujte, kako se zrak pomika v pljuča in iz njih. Opazili boste lahkotnost in negativnost se bo razblinila, stres bo izginil, izdihali boste svoje težave. Po dveh minutah nehajte in preverite, kako se počutite. Ujeli ste svoj naravni ritem in dovolili, da se vodniki povežejo z vami. Zdaj ste odprti za sprejemanje njihovih sporočil. Vajo lahko ponovite večkrat na dan, tudi do petnajstkrat.



Lahko pa zaprete oči in si predstavljajte veliko uro z belo podlago, črnimi številkami in kazalci. Tako, kot ste jo imeli v šoli ali knjižnici. V umu zaslišite tiktakanje. Predstavljate si, da se številke počasi raztopijo in razblinijo ali odpadejo z ure. Od 1 do 12 odpadajo z nje. Nato odpadejo še kazalci. Opazili boste, da ste veliko bolj sproščeni kot prej, kar je pravo stanje, da lahko prisluhnete vodnikom.



Ali pa zaprite oči in se v umu vrnite na kraj, kjer ste bili res mirni in spočiti, morda na počitnicah. Začutite, kako ste se tedaj počutili. Poustvarite občutek, naj vas preplavi. Po dveh minutah si je um odpočil, vi pa ste veliko bolj zavestni in čuječi. Vaše življenje bo na splošno mirnejše, če izvajate to vajo trikrat na dan. Vodniki bodo tako laže prišli do vas in vam predali informacije.



Namere in vprašanja



Lahko jim postavljate vprašanja ali jih prosite, naj vam pomagajo uresničiti namere. Pazite le, da bodo vprašanja jasno opredeljena in natančna. Tudi namere naj bodo čim bolj preproste. Vzemite list papirja in nanj natančno zapišite cilj. »Želim shujšati za 20 kg.« Navedite osnovne korake, kako boste to dosegli, nato pa prosite za pomoč vodnike in se prepustite njihovemu vodenju.



Če si želite nečesa določenega, na primer prihraniti dovolj denarja za počitnice, jih prosite za dve stvari – dovolj energije, da se boste držali varčevalnega načrta, in novih priložnosti za služenje denarja oziroma projekte, ki vam bodo pomagali hitreje doseči cilj.



Zapomnite pa si: zadeve se bodo odvijale po njihovem času, ne vašem. Ne pričakujte, da boste jutri dobili odgovore in pojutrišnjem uresničeno željo. Toda ne izsiljujte in ne zaletavajte se z glavo skozi zid. Postavite namero, prosite za pomoč, nato pa jim dajte proste roke, naj opravijo svoje delo, ne da bi jim gledali pod prste. Zaupajte jim, da vedo, kaj je dobro za vas in kdaj je pravi čas, da se nekaj zgodi. Pomagajte jim tako, da se v resničnosti lotite naloge pred sabo. Nobena meditacija vam namreč ne bo pomagala, če ne boste zavihali rokavov. Ne sanjarite, ampak zaženite svoj motor.



Najbolje je, da si cilj zastavite pred spanjem. Ponoči se bo informacija usedla in prenesla v nesnovni svet, zato ni treba, da jo nenehno ponavljate. Ni treba, da jih prosite, jih rotite, se zaklinjate ali jim obljubljate kar koli v zameno. Če nimate posebnega cilja, pa jih lahko prosite tudi sledeče: Kaj moram jutri vedeti, da izboljšam svojo karmo? Naslednji dan vam bodo pokazali znamenje – morda morate nekoga poklicati po telefonu. Ni nujno, da bo naloga lahka, saj je lahko to nekdo, ki vam vzbuja neprijetna čustva, a se morate pomiriti z njim. Morda se morate s šefom pogovoriti o povišici. Toda kar koli vam že namignejo, sledite temu, sicer pa jih sploh ne prosite za nasvet.