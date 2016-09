Številka, številka, povej …

Z izbiro prave številke si lahko na primer izboljšate možnosti za novo ali bolje plačano službo, nepričakovan priliv denarja in podobno. Seveda to, da imate na primer neprimerno hišno številko, ne pomeni, da se morate preseliti, le dobro je vedeti, kaj lahko pričakujete, in se temu ustrezno prilagoditi. Nekatere številke pa imajo še prav poseben pomen … Z močjo številk lahko spremenite energijo.

Številka 1



Pozitivna številka, ki simbolizira zmago, Kitajci jo imajo za nekakšno kraljico med številkami. Velja za eno od srečnih številk, posebej če je to vaša hišna številka. Je dostojanstvena, opominja vas, da morate vedno postaviti sebe na prvo mesto, odlična je za vse, ki razmišljajo o novem začetku. Dala vam bo vztrajnost, moč in pogum.

Številka 4



Simbolizira smrt, izgubo in velja, da predmeti, ki so razstavljeni v skupini po štiri, ne prinašajo ničesar dobrega. A štirica kljub temu ni tako zelo slaba. Predstavlja tudi štiri vogale – stabilnost in varnost. Številke 44, 48, 49, 481 in 4444 veljajo za ugodne, prinašajo blagostanje, 4444 pa simbolizira dvojno osmico, njeno dvojno moč.

Številka 5



Pripada elementu zemlje. Je precej priljubljena številka v feng šuju in simbolizira pet elementov: ogenj, vodo, les, zemljo in zrak. Če je vaša hišna številka pet ali se vaše življenje veliko vrti okoli nje, pričakujte veliko spontanih odločitev, avantur, pestro dogajanje in veliko zabave. Je tudi precej optimistična in sporoča, da ne obupajte.

Številka 8



Velja za srečno številko, prinaša bogastvo in srečo, na Kitajskem ji pripisujejo dober pomen. Njena simetrična oblika simbolično predstavlja ravnovesje, kar je v feng šuju ideal. Je odlična številka za vse, ki imate svoj posel, in čestitke, če je vaša hišna številka ali številka ulice, v kateri imate sedež podjetja, ravno osmica.

Številka 9



Pravzaprav je nadštevilka, glede na to, kakšen pomen ji radi pripisujejo, prav tako ima zelo pomembno vlogo v kitajski kulturi in zgodovini. Je najvišja številka v feng šuju, je popolna. Simbolizira uspeh, popolnost, bojevitost. Pomaga razrešiti vse, kar se že nekaj časa vleče. Vsi, ki ste povezani z njo, lahko vedno pričakujete neki zaključek in izpopolnitev.