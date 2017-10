Sprejmite negotovost

Negotovost lahko sprejmemo s potrpljenjem. Potrpežljivost je najboljši protistrup, ko nas začnejo preplavljati negativni občutki. Ko ste torej v megli in ne vidite poti pred sabo, lahko napredujete samo tako, da potrpežljivo opazujete, kaj vas želi naučiti negotovost. Stvari se bodo odvijale počasi, in če boste želeli prehitevati dogodke, vas bodo situacije ustavile in prikovale na mesto ali vrnile na začetek. Čakanje je seveda težko, a nas lahko veliko nauči in je lahko tudi naš zaveznik. Če jo boste resnično sprejeli in ponotranjili, boste opazili, da vas lahko občutek prostega pada tudi prizemlji.

Rodimo se tako z energijo potrpežljivosti kot nepotrpežljivosti. Nekaj časa življenje teče počasi ali se ustavi, potem se spet pospeši. Toda ko so naše telo, um in srce v ravnovesju, nas zunanji ritem ne zamaje tako močno. Kako se torej lahko naučimo potrpežljivosti? Tako da upočasnimo, ko prehitevamo ali se zaletavamo. Ostanemo v energiji, ki nas upočasnjuje, in se ne borimo proti njej. Če je naše srce neučakano, naj umirjenost iz središča uma upočasni telo in srce. Če divja vaš um, naj ga ustavi utrujenost telesa. Čeprav se zdi težko, se lahko izmojstrimo v potrpljenju, upočasnimo svoje centre v umu, srcu in telesu in se naučimo počakati, da se uravnajo in se lahko pomaknemo naprej. Postopek lahko podprete z meditacijo, glasbo, časom zase v tišini, ki vas bodo približali vaši notranji resnici.