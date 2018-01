Sočutje in prijaznost prinašata srečo

Dalajlama meni, da je človekovo preživetje najbolj odvisno od sočutja. Tudi znanstveniki so potrdili, da v stanju sočutja doživljamo podobne občutke kot pri spolnem odnosu ali na sproščujočih počitnicah. Pravijo, da je sočutje dobro za zdravje, saj omejuje stres, uravnava srčni utrip in spodbuja imunski sistem.

Sočutni ste lahko že s tem, da razumete in se vživite v čustva in počutje drugega. Da govorite z njim in vas zanima, kaj preživlja. Če ste sočutni, se čustveno vpletete v zgodbo sočloveka. Vprašate ga, ali potrebuje pomoč, in mu pomagate, če gre za bolnega prijatelja, nekoga, ki je izgubil službo, sorodnika v depresiji, nekoga, ki se ločuje, ali brezdomca. Bodite prijazni in pomagajte drugim. Prijaznost in srčnost nas nič ne staneta, dobrobit in sreča, ki nam ju prinašata, pa sta občutni. Raziskovalci s Harvarda so izvedli zanimivo študijo o tem, da so ljudje, ki razdajajo denar drugim, srečnejši kot tisti, ki vse zapravijo zase. Kot pravi dalajlama: »Bodite prijazni vedno, ko je mogoče. In vedno je mogoče!«

Če lahko, pomagajte drugim; če jim ne morete, jim vsaj ne škodujte. Če namreč začnete širiti laži, opravljati, nadlegujete druge in se spravljate nanje, se okoriščate na njihov račun, se vam bodo negativne posledice vaših dejanj slej ko prej vrnile kot bumerang. In ne pozabite, da smo našteli le nekaj primerov, kako ste lahko zlobni do ljudi. Če se zazrete vase in ste odkriti s seboj, lahko gotovo najdete še kaj, kar počnete in kar ni prav in pošteno do drugih.

Nikoli ne podcenjujte pomena prijateljstva. Tudi odnosi s prijatelji potrebujejo skrb in predanost, da vam lahko prinašajo pozornost in zaupanje. Prava prijateljstva nikoli ne temeljijo na denarju in koristih. Dejstvo je, da prav ta vodijo v osamljenost. Potrudite se, da ustvarjate in vzdržujete pristne, srčne odnose, v katerih je uravnoteženo dajanje in prejemanje med vpletenima. Tudi če se prijatelja ne strinjata, se potrudite zgladiti nesporazum in stališča, preden zavržete prijateljstvo.

Namen naših življenj je, da bi bili srečni. Ob vseh obveznostih in zapolnjenih urnikih je edino, kar ob koncu dneva šteje, naša sposobnost najti srečo in zadovoljstvo. Dalajlama poudarja, da smo vsak dan obkroženi s sporočili o materialnih dobrinah, skoraj ničesar pa ne zaznavamo o odpuščanju, sočutju, potrpežljivosti, strpnosti in prijaznosti. Pa vendar, da bi bili srečni, moramo prav te postaviti na vrh svoje lestvice vrednot.

Dalajlama zato priporoča vsem, da vsak dan nekaj časa preživimo v samoti. Ta čas je namenjen predelovanju stvari, dogodkov in tem, s katerimi se srečujemo čez dan, to pa prežene nalaganje negativnih misli in čustev, kot so jeza, maščevanje, ljubosumje in utrujenost. Ko si obnovimo moči in zaloge energije, jih zamenjamo z optimizmom, hvaležnostjo, ljubeznijo in mirom. Samo umirjen um je lahko vir sreče in trdnega zdravja. Vsaj pol ure na dan si vzemite zase. Lahko greste na sprehod v naravo, kjer ste sami s svojimi mislimi.