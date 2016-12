So levi res domišljavi in biki leni?

To, da rojeni v znamenju bika najbolj uživajo doma, ne pomeni, da so leni. Foto: Shutterstock

O astroloških znakih kroži kar nekaj mitov in predsodkov. Škorpijoni tako veljajo za s seksom obsedene mračnjake, levi so glede po splošnem prepričanju polni sami sebe, kaj pa je res?

Oven

Mit: Ovni so glasni, prepirljivi in ne marajo kompromisov. Sebični in agresivni posamezniki, katerih želja po dominaciji v medčloveške odnose vnaša nemir.

Resnica: Drži, da niso ravno strpni, a to ne pomeni, da namerno izzivajo spore. So močni ljudje, ki preprosto ne znajo vedno konstruktivno usmeriti svoje energije, zato pogosto napadajo druge, namesto da bi se posvetili sebi in svojim težavam. Ob podpori ljudi, ki jih razumejo, pa je mogoče njihovo burno naravo postaviti v sprejemljive okvire.

Bik

Mit: Bike pogosto opisujejo kot največje hedoniste zodiaka. Radi uživajo v hrani in pijači ter cenijo mirno, udobno življenje. Mnogi jih dojemajo kot lene.

Resnica: Biki garajo, da si lahko privoščijo življenje, kakršnega si želijo. So vztrajni in delavni ter menijo, da si zato kdaj lahko privoščijo dober obrok ali kakšen dan dopusta, in tega jim res ne gre zameriti. Radi ostajajo doma, a to ne pomeni, da so leni, temveč, da uživajo ob sproščanju v njim znanem in ljubem okolju.

Dvojčka

Mit: Dvojčki so površni, niso vredni zaupanja in so ljudje, ki jim ni pametno verjeti. Njihova interes je kratkega daha. Vedno iščejo nove izkušnje in nanje se ni mogoče zanesti.

Resnica: To so veseli in dobrovoljni posamezniki, ki so tako dejavni, da se preprosto ne morejo vsemu in vsakomur povsem posvetiti. Uživajo v komunikaciji ter izmenjavi idej, hitri jezik pa jih pogosto spravi v neprijetne situacije, saj rečejo kaj, česar ne bi smeli. A ne iz hudobe, temveč zato, ker pač morajo povedati, kaj jim leži na duši.

Rak

Mit: Večina rake dojema kot občutljive in šibke. Nežni so in čustveni ter so hitro užaljeni, zato jih imajo mnogi za slabiče.

Resnica: Raki so borci in so se za tiste, ki jih imajo radi, vedno pripravljeni žrtvovati. Prav v tem tiči njihova moč. Spodobni so podrediti svoje potrebe bližnjim, kar nekateri dojemajo kot šibek značaj in pomanjkanje volje, a v resnici za taka dejanja potrebujejo veliko moči. Dobro jih je imeti ob sebi, saj so zelo požrtvovalne in predane osebe.

Lev

Mit: Domišljav in poln samega sebe. Večina jim očita trmo in zavist.

Resnica: Morda so res malo domišljavi, a večina levov se od samega rojstva trudi, da bi bili najboljši. Njihova pozitivna slika o sebi je plod trdega dela in truda. Obsojanje je zato odveč, na mestu pa je spoštovanje tega znaka. Levova pozitivna energija in velikodušnost do drugih kažeta, da niso tako osredotočeni nase, kot jim večina pripisuje.

Devica

Mit: Ljudje, rojeni v temu znaku so sramežljivi in vase zaprti čudaki, ki nimajo veliko prijateljev. Okolica meni, da so preveč kritični ter pikolovski, bivanje v njihovi družbi zato ni prijetno.

Resnica: Device so perfekcionisti, ki želijo, da bi bilo vse popolno. S kritikami ne želijo nikogar prizadeti, temveč jim samo pomagati. Zadržane so, ker se bojijo obsojanja okolice in jim manjka samozavesti, ko pa se malo sprostijo, pridejo na dan njihov šarm, inteligenca in duhovitost.

Tehtnica

Mit: Zanje pravijo, da so dvolične in hinavske ter da so neiskrene in nimajo svojega mnenja.

Resnica: So miroljubna in dobronamerna bitja, ki ne marajo sporov in samo želijo živeti v skladu z okoljem. Podrejajo se mnenju drugih in ne povedo, kaj si v resnici mislijo. Prav zato jih ljudje dojemajo kot neiskrene. A tega ne bi smeli vzeti za slabo, saj je njihovo vedenje zgolj dobronamerno.

Škorpijon

Mit: Zanje velja, da so temačni, obsedeni s seksom in naklonjeni maščevanju. Večina jih dojema kot mračne in pesimistične ter ljudi s težkim značajem.

Resnica: Čeprav ima vsak škorpijon res rad seks, to ne pomeni, da je z njim obseden. Zanj je to način, kako se prepustiti partnerju in ne izgubiti sebe. Škorpijoni ne delijo radi misli in občutkov, v spolnosti pa popustijo vse njihove zavore, saj s telesno ljubeznijo v intimni zvezi vzpostavljajo bližino.

Strelec

Mit: Veseli, optimistični ljudje brez težav. Pogosto jim okolica zavida brezbrižnost in jih jemlje kot neresne.

Resnica: Tisti, ki strelce kritizirajo, ne razumejo, da sta optimizem in vedrina njihova obrambna mehanizma. Strelci niso nerealni in naivni, ampak dobro razumejo, kaj se okoli njih dogaja, kadar pa so v kritični situaciji, ne paničarijo, temveč se oborožijo z nasmehom in s pozitivno energijo, ki jim pomaga skozi življenje.

Kozorog

Mit: Ljudje jih pogosto opisujejo kot resne, obsedene s poslom in z denarjem. Neredko jih označujejo kot skope.

Resnica: Kozorogi so predani in ves svoj trud vlagajo v delo. Ne zato, ker ga imajo radi, temveč, da bi si zagotovili materialno varnost. Panično se bojijo neuspeha in pomanjkanja, zato so pripravljeni trdo delati, da bi svoji družini zagotovili boljšo prihodnost. Tudi skopi niso, so pa varčni in pazijo, za kaj zapravljajo denar.

Vodnar

Mit: Za vsako ceno hočejo biti drugačni in posebni. Okolica jih doživlja kot ljudi, ki jim ni mogoče zaupati in se nanje ni mogoče zanesti.

Resnica: Res želijo biti drugačni, a taki so po naravi. Ker težko prenašajo hladne odnose, se ne želijo pretirano vezati, da ne bi bili razočarani in prizadeti. Prav tako cenijo svojo svobodo in neodvisnost. A kot rečeno, taka je njihova narava.

Ribi

Mit: Večina meni, da so ribe pretirano čustveni slabiči, ki veliko jočejo ter bežijo pred odgovornostjo. Opisujejo jih kot dovzetne za alkoholizem, drogo in druge opojne substance ter kot predvidljive ljudi s šibkim značajem.

Resnica: Čeprav je za mnoge ribe res vse to mogoče trditi, to ne pomeni, da so lene in brez značaja. Ljudje, rojeni v tem znaku, so občutljivi in nežni. Verjamejo v boljši svet, zato jih življenje velikokrat razočara, tedaj pa na različne načine pobegnejo iz realnosti in tolažbo poiščejo v hrani, pijači, solzah in celo v zapletenih zvezah.