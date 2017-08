Skrite seksi želje astroloških znakov

Če ste se kdaj vprašali, kaj rojene v posameznih astroloških znakih v postelji resnično očara in ob čem jim popustijo vse zavore, si oglejte nekaj nasvetov, ki vam bodo v ključnih trenutkih nedvomno v pomoč.

Oven

Oven se vzburi že ob sami misli na seks. En čutni dotik in zapeljivi pogled bosta dovolj za prebuditev njegove domišljije in strasti. Res pa je, da se rojeni v tem znaku radi igrajo, zato se malo pretvarjajte, da ste do njega ravnodušni. To mu bo nedvomno dalo dodaten zanos ter energijo, ki jo bo ob osvojitvi na videz nemogočega zagotovo sprostil v primerni obliki.

Bik

Medtem ko je oven v zanosu strasti pripravljen na vse, tudi na seks na javnem mestu, bik bolj pada na intimnost in romantiko. Pripravite mu romantično večerjo, prostor okrasite s svečami in se odišavite z zapeljivim vonjem. Nedvomno bo vaš.

Dvojčka

Rojeni v tem ozvezdju najbolj cenijo izvirnost ter malce skrivnosti. Pošljite mu zapeljive fotografije, a na njih ne odkrivajte preveč. Po telefonu mu povejte, kaj bi radi počeli, in prekinite pogovor na najbolj vroči točki. Zagotovo vas bo poklical nazaj ter predlagal srečanje.

Rak

Očarali ga boste z romantiko in ne z neposrednim umazanim povabilom. Rak potrebuje nežne dokaze ljubezni. Z njimi ga boste zlahka pripravili do tega, da bo v družbi z vami razkril svojo najbolj vročo plat.

Lev

Ker želi vedno biti glavni, se morate do njega vesti, kot bi bil središče vesolja. Obsipajte ga s komplimenti, občudujte ga in oddolžil se vam bo v postelji.

Devica

Čistunske device zahtevajo malce več spretnosti in pretkanosti. Združite prijetno s koristnim: rojenega v ozvezdju device pričakajte ob kuhanju večerje. In na sebi imejte samo predpasnik.

Tehtnica

Obožuje erotične detajle, denimo zapeljivo spodnje perilo. Tudi diskretno ličilo in dišava ne bosta odveč. Kot rečeno: pri tehtnici so pomembni detajli in veliko njej namenjene pozornosti. To bo za vročo noč v njeni družbi povsem dovolj.

Škorpijon

Bodimo odkriti: on dodatne spodbude praktično ne potrebuje. Samo pojavite se, poskrbel bo za vse ostalo.

Strelec

Pri njem najbolj zažigajo avanturistične stvari: seks na prostem, položaji iz kamasutre in podobno. Tisto, kar v drugih vzbuja nelagodje ali celo zaskrbljenost, v strelcu prebudi seksi zver. Če niste vsaj malo ekshibicionistični, se boste z njim težko ujeli.

Kozorog

Dokler se resnično ne prebudi njegov libido, je na videz malo dolgočasen. Njegovo spolno poželenje boste najlažje spodbudili v mirnem kotičku doma, brez pretiravanja in pompoznih gest. Pustite zadevam, da same tečejo. Če ne bo pod pritiskom, se bo hitro sprostil in vam pokazal, da je vse prej kot dolgočasen.

Vodnar

Najbolj ceni bujno domišljijo. Predlagajte mu seks na neobičajnem mestu ali v nenavadnih trenutkih. Morda ne bo uresničil ideje, bo pa že ob sami misli na adrenalinski podvig zagotovo dovolj vzburjen, da vas bo odpeljal v spalnico.

Ribi

Pri njih boste morali prevzeti pobudo in pokazati, kako močno si jih želite. Tako kot levi tudi nežne ribe potrebujejo veliko pozornosti in občudovanja. Če ste vešči tantričnega seksa, še toliko bolje. Le ne pozabite tega vsaj omeniti.