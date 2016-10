Skrita sporočila

Numerologija vam lahko pomaga, da se znebite omejitev in se brez ovir posvetite ciljem, ki ste si jih zadali. Ne gre le za številke, ki so povsod okoli nas, tudi samoglasnikom v vašem imenu pripada določena številka. Vsaka ima svojo vibracijo in na določen način vpliva na vašo osebnost. Številke, ki pripadajo samoglasnikom v vašem imenu, seštejte in preverite, kaj vam sporoča vaša osebna številka …



Številka 1



Ste izredno sposobni in samozavestni, odlično se znajdete v vlogi vodje in običajno s svojimi idejami in ustvarjalnostjo izstopate. Vendar pa ima vse to lahko tudi temnejšo plat, saj lahko zaradi tega, ker ste vedno uspešni in v središču pozornosti, hitro postanete precej vzvišeni in preveč zaverovani vase. Tega se poskušajte zavedati vedno, kadar letite na krilih slave in uspeha, saj zna biti sicer prizemljitev precej boleča.

A = 1



E = 2



I = 3



O = 4



U = 5



Če vam je na primer ime Petra, seštejete 2 (E) + 1 (A) = 3. Če ste na primer Aleksander, seštejete 1 + 2 + 1 + 2 = 6. Če je seštevek dvomestna številka, na primer 13, seštejete 1 in 3.

Številka 2



Zelo ste komunikativni in dobro vam gredo od rok medčloveški odnosi. Vaši bližnji vedo, da se lahko vedno zanesejo na vas in da jim boste povedali svoje iskreno mnenje. Velikokrat vas prosijo tudi, da posredujete v sporih, saj znate diplomatsko skleniti kompromis med sprtima stranema. Tega pa ne počnete zato, da bi vas hvalili, to imate preprosto v sebi. Vendar pazite, da se vas težave drugih ne dotaknejo preveč in vas ne posrkajo vase.



Številka 3



Avanturisti, posebneži, večni optimisti. Nekako tako vas bi verjetno s tremi besedami opisali vsi, ki vas poznajo. Ste večni optimist, zato vas drugi le redko vidijo slabe volje, vedno ste prijazni, priljudni, drugi se k vam pogosto obračajo po tolažbo. Spretno znate obračati jezik, zato se ne bojite tudi najbolj kočljivih situacij. Včasih mogoče na zunaj delujete raztreseno ali se zdi, da niste osredotočeni na pogovor ali delo.



Številka 4



Ste izjemno močna osebnost, ki dobro ve, kaj hoče, in ima začrtano življenjsko pot. Svoje izjemne energije se zavedate in jo znate tudi uporabljati, zato imate včasih težave v komunikaciji, saj se vas drugi ustrašijo. Varno se počutite predvsem, kadar imate vse pod nadzorom, in radi imate rutino. Vendar pozor. Preveč rutine in organiziranosti lahko zaduši vašo ustvarjalnost, zato vsake toliko časa poskusite tudi s čim spontanim.



Številka 5



Ste čez noč zamenjali službo in se morate prilagodoti novemu okolju? Ste se znašli v družbi ljudi, ki so popolni neznanci? Nič hudega, vi ste petica, oseba, ki se dobro znajde vedno in povsod. Radi se učite in nikoli vas ni strah poskusiti česa novega. Ste nezahteven in prilagodljiv človek, ob katerem se ljudje običajno počutijo dobro in sprejeto. Ste pa tudi precej nemirnega duha in le stežka dolgo vztrajate pri kakšni stvari, kar se vam lahko velikokrat maščuje.



Številka 6



Za vas obstaja samo popolnost. To zahtevate od sebe in drugih. Vendar znate to osebnostno lastnost dobro uskladiti s svojim prijetnim značajem. Čeprav nenehno težite, da je vse po pravilih in poravnano, veljate za prijetno osebo, ki ima veliko prijateljev in običajno tudi srečne ljubezenske zveze, saj znate ceniti druge in to, kar storijo za vas. Vseeno pa včasih mogoče izpadete preveč strogi, kritični in negativni.

S spremembo imena naj bi vplivali tudi na spremembo poteka življenja. Foto: Shutterstock

Številka 7



Ovire so za vas izzivi in napake nekaj, iz česar se lahko učite. Ste zelo analitični, znate se poglobiti vase, vaši prijatelji in bližnji pa vas pogosto opišejo kot modre ljudi, ki vedno vedo, kaj storiti v določeni situaciji. Ste samozadostni in zavedate se, da ste za svojo srečo in svoja dejanja odgovorni le vi sami. Ste izredno samostojni in radi imate neodvisnost. Včasih se vam zdi, da drugi s svojimi težavami pretiravajo.



Številka 8



V službi veljate za profesionalce, radi vam zaupajo delo s papirji, saj vedo, da bo vse urejeno do zadnje pikice. Ste zanesljivi in nikakor recimo ne razumete, zakaj drugi zamujajo. Tudi zasebno ste organizirani, pod nadzorom imate družinske finance in vso papirologijo vedno urejate vi. Veljate za praktične ljudi, ki so v stiku z realnostjo, včasih pa ste v svoji organiziranosti preveč togi in vas imajo drugi velikokrat za preveč ambiciozne.



Številka 9



Ste topla in komunikativna oseba, zelo zaščitniški do tistih, ki jih imate radi. Zaradi tega ste zelo priljubljeni in imate veliko pristnih in lepih odnosov. Ste tista oseba, h kateri se drugi vedno obrnejo po pomoč, kadar ne vedo, kako naprej, saj znate motivirati in jim pomagati pri postavljanju ciljev. Ste ustvarjalni in polni dobrih idej, vendar pa ima vaša osebnost tudi neprijazno plat. Kadar ne dosežete svojega, lahko postanete zelo neprijetni.