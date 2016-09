Škorpijon bere misli, kaj zmorete vi?

Vsakdo ima v sebi vsaj kanček nadnaravne moči. Če boste spoznali svojo, jo boste lahko s pridom izkoristili.

Oven

K duhovnemu, spiritualnemu svetu pristopa tako kot k vsemu drugemu: neposredno. Povsem je prepričan o svojih sposobnostih, prav pretirana samozavest pa ovira njegov razvoj v tej smeri in povečuje njegovo aroganco.

Njegova posebna duhovna moč: Predznanje. Ste se kdaj vprašali, kako ovni vse vedo pred drugimi? Odgovor imate sedaj na dlani.

Bik

V poduhovljen svet stopa korak za korakom. Je previden in se zna obvarovati pred različnimi psihičnimi napadi. Je zelo stabilen in realen, tudi na področju spiritualnega mu najbolj pomagata njegova prirojena dobrota in prednost pri usvajanju novih znanj

Posebna moč: Parapsihologija. Ko v rokah drži predmet, lažje spozna, kaj vse iz okolice je vplivalo na njegovega lastnika.

Dvojčki

Njihova ljubezen do komunikacije je neskončna. Vedno delijo nasvete drugim in temu se preprosto ne morejo odpovedati. A prav hitro begajoče misli so največja ovira pri razvoju dvojčkove duhovne plati.

Duhovna moč: Je rojen medij in velikokrat lažje naveže pristen stik z duhovi kot z živimi ljudmi.

Rak

Je občutljiv in previden, prav ti strahovi pa ga lahko ovirajo pri komunikaciji. Njegova sočutna narava je pozitivna plat rakove osebnosti, dovolj je dojemljiv, da spozna tudi, kdaj se kdo iz njega norčuje.

Duhovna moč: Tarot. Je izjemen pri razumevanju slik in simbolov.

Lev

Povsem uživa v pozornosti drugih, rad je priljubljen, prav pri pridobivanju priljubljenosti pa mu pomaga njegova sposobnost prerokovanja. Želja po pomoči drugim se pogosto prenese na levov duhovni svet, in če bi znal nekoliko krotiti svoj ego, bi lahko svoje sposobnosti veliko bolje izkoristil.

Posebna duhovna moč: Je videc, prerok, ki najbolj uživa v stiku s slavnimi osebami iz preteklosti, katerih sporočila uporabi za napovedovanje prihodnosti.

Devica

Premore velik potencial in izjemno duhovno moč, pomanjkanje samozavesti in neodločnost pa jo pri razvoju tega največkrat ovirata. Sicer pa metodična in disciplinirana devica hitro usvaja in s pridom izkorišča pridobljena znanja s področja duhovnega sveta.

Posebna moč: Astrologija. Vse te simbole, detajle in pomene zlahka prebira, razume in pretvori v obliko, s katero lahko pomaga posamezniku ali človeštvu.

Tehtnica

Težko sprejema duhovno energijo, saj se boji, da si jo bo narobe razlagala. Pogum in sprejemanje sebe bi ji bilo v največjo pomoč pri odkrivanju spiritualnega sveta. Vse, kar mora storiti, je prepustiti se in sprejeti tisto, kar ji je dano ter se prepričati, da ne gre zgolj za bujno domišljijo.

Posebna moč: Tehtnice so rojene za taj či ali katero koli drugi meditacijo v gibanju. Zlahka namreč svojo gracioznost povežejo z duhovnimi energijami.

Škorpijon

Mistik po naravi. Premore močan potencial in se zlahka poveže z okultnim ter s stvarmi, ki dišijo po mistiki in neznanem. Rad raziskuje zgodovino tega in velikokrat postane pravi ljubitelj spiritualnega sveta.

Poseben duhovni dar: Telepatija. Vsi bi radi vedeli, o čem drugi razmišljajo in kako upravljati njihove misli. Škorpijon je sposoben obojega.

Strelec

Še sam ne ve, ali verjame v spiritualne sposobnosti, sprejema pa dejstvo, da obstaja nekaj, kar je nad nam poznanim svetom. Presenetljivi in dramatični dogodki povečujejo njegovo duhovno moč in v kriznih situacijah postane posebej ustvarjalen in povezan s temi energijami.

Posebna moč: Astralno potovanje. On res lahko gre, kamor hoče, ne da bi zapustil svoj kavč ali posteljo.

Kozorog

Duhovni svet jemlje zelo resno in na živce mu gredo vsi, ki se z njim ne strinjajo. Po srcu je tradicionalist, privlačijo ga stari obredi duhovnega povezovanja, novejši pa v njem vzbujajo dvom in nesprejemanje.

Duhovna moč: Razlaga run. Črk, ki so jih večinoma uporabljali stari Germani za vedeževanje, v zadnjem času znova stopajo v veljavo. Prav kozorog jih razlaga na edinstven način.

Vodnar

Ve, da nekaj obstaja nad tem, kar poznamo, ni pa povsem prepričan, kaj bi to bilo. Teži k racionalnim razlagam, tudi ko gre za spiritualne fenomene, najbolj pa ga ti privabijo tedaj, ko jih z razumom ni mogoče pojasniti. Na številnih področjih življenja je korak pred drugimi, kar bi lahko uporabil tudi v stiku s svojo duhovnostjo.

Posebna moč: Je kanal za druge svetove. Številni lahko spregovorijo skozi njegovo podzavest in pogosto predstavlja povezavo z onostranstvom.

Ribi

Gre za zelo empatične posameznike, ki se prepuščajo duhovnim vibracijam. Veljajo za najobčutljivejše med vsemi predstavniki zodiaka. Morajo pa se naučiti krotiti svoja čustva, sicer lahko spiritualni svet pomešajo z resničnostjo.

Posebna moč: Prav zaradi sočutja lahko občutijo fizično bolečino, čustva in psihična stanja drugih ljudi.