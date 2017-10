Sedem zanimivosti o rojenih oktobra

Rojeni oktobra so šarmantni, romantični in družabni. Foto: Thinkstock

Rojeni oktobra so zelo romantični, odgovorni in ljudje s poslovno žilico. Poglejte si sedem zanimivosti o vseh, ki so luč sveta ugledali v tem mesecu.

Ponašajo se s športno postavo

Tako kot tisti, ki so rojeni septembra, se tudi oktobrski otroci praviloma ponašajo s športno postavo. Njihove mame so namreč v zadnjih mesecih nosečnosti izpostavljene veliki količini sončnih žarkov, kar zaradi vitamina D pozitivno vpliva na še nerojenega otroka ter na razvoj njegovih mišic in kosti.

Njihov cvet je ognjič

Ognjič je rastlina, ki v višino zraste do 60 centimetrov in se ponaša z lepimi, rumenimi cvetovi, ki premorejo veliko zdravilne moči. Pripravki iz ognjiča so odlični za nego kože, zdravljenje opeklin, pospešuje celjenje ran in blaži posledice pikov insektov.

So romantični

Osebe, rojene v oktobru so zelo šarmantne, romantične ter se odlično znajdejo v vlogi partnerja.

So tehtnice ali škorpijoni

Tisti, rojeni pred 22. oktobrom so po astrološkem znaku tehtnice. To so uravnovešene, družabne osebe, ki vedno težijo k pravici. Proti koncu meseca pa so škorpijoni: strastni, predani in dokaj trmoglavi.

Imajo izrazito poslovno žilico

So marljivi, znajo prepoznati prave priložnosti in se vedno trudijo dokončati začete projekte, kar jim omogoča poslovni uspeh.

Njihova kamna sta opal in turmalin

Opal je pogosto povezan s srečo. Vendar jo prinaša le tistim, ki so rojeni v oktobru. Turmalin slovi po tem, da varuje pred negativno energijo in slabimi mislimi.

Dolgo živijo

Rojeni med septembrom in novembrom najpogosteje doživijo 100. rojstni dan. V resnici so prav tisti, ki rojstni dan praznujejo oktobra, med srečneži, ki največkrat doživijo visoko starost in v povprečju živijo 215 dni dlje od denimo rojenih marca.