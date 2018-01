Sedem najhujših bivših

Z njimi se po razhodu ne boste družili. Najverjetneje se jih boste izogibali v širokem loku. Težko se namreč sprijaznijo s koncem romantične zveze in posledic tega ne sprejemajo najbolje.

Bik

Kombinacija trme in posesivnosti je tista, zaradi katere je bik bivši iz nočne more. Poznate tiste filme, ko razočarani v ljubezni ne more sprejeti razhoda ter uporabi dobesedno vsa sredstva, da bi se bivšemu maščeval, ga prizadel ter mu na vse mogoče načine zagrenil življenje? Nekako tako je videti razhod z bikom. Če vas ne more imeti on, vas ne bo imel nihče.

Dvojček

Sprva razhod z dvojčkom poteka povsem gladko, brez pretirane drame. Na določeni točki pa se pojavi njegova druga plat. Tista, ki bivšemu jasno sporoča, da se bo maščeval in mu dokazal, da je glavni krivec za razhod. V enem trenutku bo predlagal kavo sprave, v drugem pa o vas širil neresnice ter zlobne besede. Ko boste mislili, da je že vsega konec, bo znova udaril z zlobnim načrtom. Vse dotlej, dokler ne bo našel nove ljubezni, pred njim ne boste imeli miru.

Lev

Lev ne bi bil slab bivši, če le ne bi bil tako poln samega sebe. Preprosto razšla bi se in zaključila zgodbo. A ker ima o sebi zelo visoko mnenje, nikakor ne more sprejeti dejstva, da ste vi tisti, ki ste končali z njim. On je bojevnik, kralj vsega vesolja in vsak bi v njegovi družbi moral biti počaščen. Vi pa ste nihče, ki ga je on spremenil v zvezdo. Nekako v tem smislu in tonu bo po razhodu potekala vsa komunikacija med vama. Neprijetna kratka sporočila bodo kar deževala.

Tehtnica

Tisto, zaradi česar je tehtnica peklenski bivši, je njena sposobnost manipulacije. Z njo zna vse obrniti v svojo korist, ob tem pa je še arogantna in se bo poslužila vsakega orožja, s katerim vas bo prepričala, da ste vi tisti, ki je kriv za vse. Tedaj, ko boste končno prepričali sebe, da je odgovornost na obeh straneh, bo znova našla način, s katerim bo v vas vzbudila krivdo za vse, kar se je med vama zgodilo.

Škorpijon

Na videz niti ni tako slab bivši, a tih, premišljen in skrivnosten škorpijon čaka, da udari tja, kjer najbolj boli. Njegovo maščevanje z besedami in dejanji je nekaj, česar nihče ne bi rad okusil. Ob njem se boste namreč počutili ponižani, razvrednoteni in bi se, dokler ga želja po maščevanju ne mine, najraje skrili pred njim in njegovimi maščevalnimi podvigi.

Riba

Če boste končali zvezo z ribo, pozabite, da se boste z njo še kdaj pogovarjali, ne da bi se ob tem počutili kot najslabša oseba v vesolju. Ribe niso sposobne odpustiti in ne pozabiti, zato bi bilo najbolje, da se preselite nekam daleč od nje. Z ribo po razhodu ne boste delili ničesar, ne prijateljev, ne mesta za zabave, ne trgovine. Vedno bosta namreč ob srečanju v zraku tista napetost in njen prezir.

Rak

V nasprotju z drugimi znaki raki niso zlobni in ne maščevalni, so pa izjemno občutljivi. Kar pomeni, da bo razhod z njimi poln joka in solza. Trdil bo, da je vse v najlepšem redu, a ob tem stal pod vašim oknom, vam pošiljal ljubeča sporočila, vas zasipal s patetičnimi izjavami in nikoli ne bo dopustil, da bi pozabili, kako močno ste ga z razhodom prizadeli.