To se mi je že zgodilo

Mojca je nekega dne sedela na klopi v parku in opazovala otroke pri igri. Nenadoma je vedela, da bo naslednji hip med malčke pridirjala malo večja deklica in podrla vse peščene gradove, ki so jih do tedaj zgradili. Ko se je to res zgodilo, sama ni vedela, od kod je to vedenje prišlo, preprosto se je pojavilo v njenih mislih.



Ste že kdaj imeli v določenem trenutku občutek, da vam je nekaj znano? Da se vam je to morda že zgodilo ali pa da je nekdo nekaj že rekel? Morda ste odmahnili z roko in uporabili besedno zvezo déjà vu, a kaj ta v resnici pomeni?



V francoskem jeziku déjà vu pomeni že videno. Nekateri ezoterični strokovnjaki pravijo, da približno dve tretjini ljudi na našem planetu to izkusita vsaj enkrat v življenju. Najbolj zanimivo je, da spol, modrost in izkušnje s tem nimajo nič, saj déjà vu doživljajo tako ženske kot moški, najpogosteje se to zgodi mladim ljudem, starim med 15 in 25 leti. Kako pa ga lahko pojasnimo?



1. Veliki pok



Skrivnostni občutek je lahko posledica številnih velikih pokov, ki so se zgodili, ko je bilo ustvarjeno vesolje. Nekako tako, kot računalniški zaslon nekajkrat utripne, kot bi vi mežikali, ko se določena spletna stran osvežuje, se je in se še vedno vesolje ves čas znova ustvarja, to seveda vpliva tudi na povsem naključne ljudi v različnih trenutkih in jih potiska v situacije iz določene preteklosti ali pa v občutek, da nekaj, nekoga ali določeno situacijo že poznajo.



2. Reinkarnacija



Teorija o tem, da je déjà vu pravzaprav občutek oziroma spomin nečesa iz prejšnjega življenja, je najbrž med najbolj poznanimi in razumljenimi. V tem primeru ste »vrnjeni« v določeno situacijo ali prostor iz preteklosti s priložnostjo, da to znova (najpogosteje bolje ali pa le drugače) doživite ali naredite. S tem zelo preprosto pojasnimo, zakaj se nam včasih zdi, da smo nekje že bili, neki grad že obiskali ali katero mesto že videli, čeprav tam (vsaj v tem življenju) še nismo bili.



3. Merkur



Merkur je rimski bog trgovine in obrti, znan tudi kot božji sel in spremljevalec duš ter celo kot prinašalec sanj. Ima sposobnost, da prevzame katero koli človeško podobo ter stopi v sanje tako navadnih smrtnikov kot bogov, da bi jim predal določeno sporočilo, spoznanja in tudi slutnje. Včasih lahko tistemu, ki sanja, celo prinese namig iz prihodnosti. Pravijo, da takrat, ko izkusite Merkurjevo namigovanje na nekaj, kar šele prihaja, spomin na te sanje ni jasen. Najpogosteje se jih težko spomnite in jih celo odmislite kot nekaj trapastega.



4. Kontinuum časa in prostora



Ljudje živimo na določeni progi, ki je vzporedna z drugimi razsežnostmi zunaj našega dojemanja in zavesti. Čas in prostor gresta drug ob drugem linearno, a med svetovi in potmi ter čez in skozi njih. Ti svetovi in poti so zaviti in drugačni. Zato lahko včasih povsem nepojasnjeno zdrsnemo v določeno paralelno dimenzijo ali kontinuum. Pri tem imamo pogosto lahko občutek, kot da situacijo opazujemo zunaj svojega telesa, a nam je vseeno zelo znana.



Konflikt v možganih



Znanstveniki trdijo, da gre za izkrivljene spomine ali pa za kriptomnezijo, pri kateri določene stvari doživljamo kot svoje izkušnje, čeprav smo o njih samo brali. Iz tega naj bi izhajali tudi plagiati – včasih menimo, da so določene misli naše, v resnici pa smo jih po nekom povzeli. A vseeno je to pojasnilo dejansko preveč preprosto, da bi zdržalo različna testiranja, kar so dokazali prav znanstveniki z univerze Saint Andrew v Angliji. Ugotovili so namreč, da se, namesto da bi se v déjà vu trenutku vklopili centri za spomin, pravzaprav vklopi center za sprejemanje odločitev.



To nakazuje, da v času, ko doživljamo déjà vu, v naših možganih poteka konflikt, saj poskušajo preceniti, od kod naj bi ta spomin izviral. Najpogosteje se do odgovora sicer ne dokopljemo, kar pa seveda pušča odprta vrata za vsa pojasnila, ki smo vam jih predstavili.