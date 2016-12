Sanje so odgovor naše podzavesti

Navadne sanje



Kot vemo, je podnevi aktiven naš um, naša zavest, ponoči pa na njeno mesto stopi podzavest in prevzame stvari v svoje roke. Običajne sanje so pravzaprav odgovor naše podzavesti na to, kar se nam je dogajalo v budnem stanju. Že ena sama misel lahko povzroči skupek sanj. Naše nezavedno hrani vedenje o tem, kaj se nam je zgodilo, dokler ga ne preberemo skozi sanjske simbole, ki so jezik duše. Ne gre samo za dogodke, ki so se nam pripetili v enem dnevu, ampak za leta in leta nakopičenih spominov, ki smo jih morda celo pozabili, sanje pa jih naplavijo na površje, saj je duša še posebno dovzetna za oživljanje spominov prek vidnih dražljajev.



Poleg tega, da so sanje lahko jasnovidne, so lahko tudi jasnoslušne, saj v njih lahko slišimo duše govoriti, kar razgrinja našo sposobnost, da slišimo (v sanjah) ljudi in dogodke na daljavo. Pravzaprav so naši možgani takrat naša ušesa. Stvari, ki jih slišimo in vidimo v sanjah, si lahko razlagamo dobesedno ali prek simbolov, vsekakor pa lahko z razumevanjem sanj bolje razumemo sebe.



Lucidne sanje



To je tista vrsta sanj, ki jih lahko nadzorujemo, vsaj v smislu, da vemo, da sanjamo, zato jih lahko kadar koli nadaljujemo ali jih prekinemo. Kdor zares obvlada tudi ta tip sanj, si lahko zaželi, kaj bo sanjal, oziroma se odloči, o čem, in potem to tudi zares sanja. Tovrstne sanje so lahko zelo očiščevalne.



Telepatske sanje



Prek telepatskih sanj, ki se jim drugače reče tudi jezik angelov, se živi lahko sporazumevajo z umrlimi. Sanjska dežela je prostor, kjer se srečajo, tu ni meja, ampak prost prehod med živimi in božansko sfero obstoja. Včasih se lahko telepatsko pogovarjamo tudi z živimi, če smo dovolj umirjeni in spočiti, odprti za pošiljanje in sprejemanje namernih in nenamernih misli in mentalnih vizij. Kadar pa gre za nas same, telepatske sanje pomenijo komunikacijo med nočnim svetom naše duše in dnevnim svetom našega telesa, kar nam lahko pomaga pri čiščenju zadev in posledično k boljšemu počutju.



Napovedujoče sanje



So podobne telepatskim sanjam, v katerih vaš duh zapusti vaše fizično telo in se poda na pot raziskovanja, pomembne pa so, ker nam dajejo vpogled v prihodnost, tudi če v danem trenutku tega še nismo sposobni razumeti, lahko pa nam dajo tudi vpogled v stvari, ki jih v vsakdanjem življenju ne moremo razumeti. Včasih lahko v takšnih sanjah čisto jasno zaznamo usodo, saj so kot čistilci, ki pripravijo telo na to, da sledi svojim sanjam in željam in jih uresničuje.



Nočne more



Večina nočnih mor se dogaja v zgodnjem otroštvu, nekje do tretjega leta, ko smo še popolnoma odvisni od drugih in neizkušeni, poleg tega pa še nimamo do konca razvitega občutka za to, kaj je prav in kaj narobe. Prav zato so nočne more odraz zatrtega primarnega strahu, ki je posledica stroge starševske vzgoje ali moralnih načel, ki jim sledi kaznovanje. To se lahko vleče tudi v odraslo življenje, zato je nujno, da znamo pomen teh sanj razvozlati, včasih pa nočne more pridejo kot svarilo ali opozorilo za nas same ali naše najbližje – v sanjah doživimo nekaj, kar poskušamo preprečiti v vsakdanjem življenju. Zelo pogosto pa so nočne more čisto običajna posledica starih, nerešenih težav, zaradi katerih se v paniki zbudimo, pri čemer je spet zelo pomembno, da jih raziščemo do konca.



Najpogostejše ponavljajoče se sanje in njihov pomen:



Izpadajoči zobje: Gre za zelo pogost tip sanj, ki se ponavlja. V njih posamezniku izpadajo zobje, kar povzroča občutke groze in nemoči, tudi če so zjutraj še vsi na mestu. Strokovnjaki pravijo, da o zobeh sanjamo, kadar smo pred večjo ali pomembno spremembo.



Biti nag: Ste na avtobusni postaji in nenadoma z grozo opazite, da ste v množici ljudi samo vi goli? Večina strokovnjakov se strinja, da to kaže na vašo ranljivost in osramočenost, strah pred izpostavljanjem in posmehovanjem. To je lahko povezano s spremembo, ob kateri se ne počutite dobro, če pa se tovrstne sanje ponavljajo, kažejo na nizko samopodobo.



Stanje o padanju: So ene najpogostejših sanj, ki razkrivajo, da smo na nekem področju ostali brez nadzora, kar nas spravlja v stisko. Prav tako imajo te sanje zelo pogosto depresivni ljudje, ki ne obvladujejo svojega življenja, zato naj bi nas tovrstne sanje silile k večji odločnosti.



Sanje na mestu: Gotovo se vam je že kdaj sanjalo, da bi jo morali popihati, kolikor vas nesejo noge, vi pa ste kot pribiti na mestu in se nikakor ne morete premakniti. To izdaja pomanjkanje samozavesti, ki ga potrebujete v določeni življenjski situaciji, lahko pa gre preprosto za ohromelost, ki je posledica REM-faze. V vsakem primeru se naučite (bolj) verjeti vase.



Padec na izpitu: Ali katera druga neprijetna stvar, ki je povezana s šolo, pa čeprav ste bili v šoli pred dvajsetimi leti, na primer neznanje na izpitu. Običajno se danes te sanje nanašajo na vaše delo, vašo službo, ki ste jo zamenjali s šolo, in se znova bojite, da ne boste uspešni. Poiščite povezavo med otroškim in zdajšnjim strahom, da si lahko sanje razložite, pa bodo postopoma izzvenele.



Lovijo vas: To pomeni, kar je očitno – da pred nečim bežite ali se z nečim nočete spoprijeti. Po navadi se te sanje nehajo, ko se spopadete s tem, kar vas muči, in tako v miru nadaljujete svoje življenje oziroma spet sanjate, kako ste nagi na avtobusni postaji.



Letenje: Številni ljudje so prepričani, da gre za najlepšo obliko sanj, običajno za lucidno, pri katerih se zavedate, da sanjate, kar pomeni, da jih (delno) nadzorujete, zato vas ne vznemirjajo ali pa vas celo pomirjajo. Imate občutek, da vam bo nekaj uspelo, ker ste dovolj sposobni za to.



Ko ste zbujeni, pa niste: To je tisti občutek, kot da ste zbujeni, pa niste, zato tem sanjam pogosto pravijo tudi lažni alarm, saj vse počnemo, kot bi bili budni. Pogosto jih sanjamo, tik preden se zbudimo, in izražajo zaskrbljenost, stres, ali bomo zmogli, kar nas čaka, ali ne oziroma kako se temu izogniti. Najbolje je, da spremljate svoje občutke – če dvomite o resničnosti, ki se vam dogaja, potem še vedno sanjate.