Sanja o ljubezni

Po ascendentu je zapeljivi in skrivnostni škorpijon, vladar Pluton je v tehtnici, v 11. hiši, kar pomeni, da je usmerjen v odnose, druženje, išče harmonijo in ravnovesje. Mars, tradicionalni vladar, je na vrhu hiše kariere, skupaj z dobrotnikom Jupitrom, ki pomnoži vse, česar se dotakne. Torej je Jernej precej pedanten moški, dela kariero na več področjih, pri tem pa ima nemalo sreče, prizadevanja prinašajo uspeh. Znamenje device označuje poklic, v katerem se razdaja, 'služi drugim' in je družbenokoristen, Mars pa je tudi vladar hiše otrok, umeščen v 10. hišo kariere, kar lepo kaže njegovo delo v vrtcu. Ker je v isti hiši Saturn, se lahko v karieri vzpenja postopoma in ne brez vloženega truda. Res pa je, da je kariera eno od njegovih življenjskih težišč – ne samo da je tam vladar ascendenta, povezan z ustvarjanjem in kreativnostjo, tudi njegov dispozitor je v konjunkciji s Soncem, torej je to njegova življenjska pot. Severni karmični vozel je v levu, na kraljevski zvezdi Regulus, kar pomeni, da ga bo življenje vodilo k uglednemu, pomembnemu položaju, slavi.

Uran na ascendentu in Sonce v vodnarju ga barvata z izvirnostjo, ekscentričnostjo, nenavadnostjo. Kljub skrivnostni biti in zunanjemu vtisu, da je 'fant po regelcih', zna biti nepredvidljiv, impulziven in potrebuje veliko svobode.

Karta kaže po eni strani veliko potrebo po ljubezni in bližini, po drugi pa glasno kriči po svobodi. Vladar je v tehtnici, ki potrebuje odnose, Luna, ki kaže čustvene potrebe, je v 7. hiši partnerstva, a je v dvojčkih, ki so eno najbolj živahnih, lahkotnih, radoživih znamenj, radi letajo s cveta na cvet in zapeljujejo. Čedni čuk pa ima tudi izredno visoka pričakovanja – ne le da mora biti izbranka ženstvena lepotica, urejena in situirana, hkrati pričakuje, da bo enako aktivna, dinamična, natančna, pridna, prizadevna in delavna kot on, z Venero v ribah pa še sočutna, intuitivna, razumevajoča, čutna, umetniška itd. Čeprav mu ponudb ne manjka, bo moral znižati kriterije za 'pravo osebo'.

Sicer že kakšno leto ljubezen počasi pronica v njegovo življenje, kar je spodbujeno še kakšni dve leti. Tr. Neptun je na Veneri, tr. Uran bo na pr. Veneri v 5. hiši ljubezni, pr. Sonce je prešlo Venero. Aspekti sicer bolj nakazujejo romanco kot trajno zvezo. Če skrivaj že nima koga pod rjuhami ali tega ne bo razkril, bo letos vsaj sanjaril o ljubezni in se poigraval z možnostmi.

Sicer je to leto uveljavljanja, ko lahko krene v pravo smer, na koncu pa prejme odmevno potrditev za svoj trud, tudi v tujini. V naslednjih mesecih ga čaka intenzivna notranja preobrazba, povezana z odnosi, toda tr. Jupiter v 1. hiši mu obljublja srečno leto, tr. Neptun pa ustvarjalni navdih. Maj bo čas za kreativnost, april in november za ljubezen, kar pa je samo uvertura v veličastno leto 2019, ki mu od februarja pa vse do zime prinaša uspeh, obilje, nagrade za dobro opravljeno delo in Kupidove puščice.



»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«