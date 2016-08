S kristali zaščitite dom

V feng šuju služijo različnim namenom – pomagajo pri ljubezenskih težavah, sproščanju, premagovanju treme in privabljanju denarja. Pred prvo uporabo jih skrbno očistite in to potem redno ponavljajte. Za nekaj časa jih potopite v čisto vodo in s tem nastavite vibracije na raven, ki ustreza vašemu domu. Z njimi ravnajte spoštljivo in ljubeče, hranite jih na področjih z dobro energijo. Kristali v vaše življenje vnašajo harmonične energije.



Roževec



Pomaga pri težavah v ljubezni, pa naj bo to ljubezen do sebe ali tista, ki vam je strla srce. Roževec je zelo primeren za v spalnico, izžareva pa ljubezen in nežnost. Nekaj manjših kristalov roževca položite na nočno omarico, lahko jih hranite v skledici na njej, kadar pa se soočate s še posebej težko preizkušnjo v ljubezni, jih položite pod blazino.

Kamena strela



Ob pogledu nanjo začutimo optimizem, veselje in lahko bi rekli, da nam zaigra duša. Kamena strela je kristal, ki bi moral imeti svoj kotiček v vsakem domu in na vsakem delovnem mestu. Iz njega so lahko narejeni različni stekleni okraski, svečniki in podobno, ko nanj posije sonce, pa se lahko sprostite ob opazovanju mavrice.

Tigrovo oko



Je močan in učinkovit zaščitnik, ki izniči slabo energijo. Vendar njegova naloga ni samo zaščita, ampak tudi negovanje, na primer ljubezni ali vaše ustvarjalnosti. Pripomogel bo k temu, da bo vaša energija živahnejša, bolj uravnotežena in močnejša. Nekaj kosov tega kristala doma hranite na področju partnerstva in ljubezni ter ustvarjalnosti in dobrih odnosov z otroki.

Žad

Kitajci ga uporabljajo že od nekdaj in iz njega je narejenih veliko okraskov, kot so žadaste žabice, ki prinašajo srečo z denarjem, tudi smejoči se Buda. Ima zelo lepo, pomirjujočo energijo. V domu podpira veliko področij, od zdravja do kariere – tja postavite modri žad. Ko greste na potovanje, pa s seboj za zaščito vzemite zeleni žad.

Karneol



Barvna lestvica tega kristala se razteza od nežno rumene do ognjeno oranžne. Izžareva zemeljsko energijo in modrost in je odličen za vse, ki želijo okrepiti notranjo moč, se znebiti omejitev in se »resetirati«. Združuje energiji zemlje in ognja, zato ga v domu uporabljajte na področju partnerstva in ljubezni ter osebnostne rasti, rdeči karneol pa postavite v prostor za slavo in ugled.