S kristali v boj proti stresu in tesnobi

Vsi doživljamo občutke tesnobe in pritiske stresa. Slednji je sicer lahko tudi pozitiven in konstruktiven, a kadar nam prinaša le negativne posledice, vpliva tako na naše duševno kot telesno zdravje. Poznamo pa še težje oblike, kot so anksiozne motnje, zaradi katerih je lahko naše življenje močno oteženo.

Se vam je kdaj zgodilo, da niste mogli dihati, da ste se potili, srce pa vam je divje utripalo v prsih? Seveda, skoraj vsak izmed nas občasno doživlja te občutke, čeprav marsikdo ne pozna pravega izraza zanje ali misli, da gre le za povsem nenevaren – čeravno neprijeten – odziv živčkov. Pravzaprav smo stresa tako vajeni, da pogosto ne opazimo ali zaznamo njegovih posledic, pa naj gre za vpliv, ki ga ima na možganske nevrone, ali na odnose okrog nas, ko smo zadirčni do tistih, ki nas imajo radi, čeprav niso ničesar krivi.



Poznamo več načinov boja proti stresu. Morda menite, da bi vas rešilo to, da pustite službo, prodate vse svoje imetje in se preselite na Maldive, kjer ves ljubi dan namakate nožice v kristalni vodi in štejete ribice, ki plavajo mimo? Morda. Morda bi zamenjali službo, se preselili v Pariz ali prenehali govoriti s taščo. Morda. A ker življenje ni tako preprosto, tudi te »rešitve« niso vedno na dlani.



Četudi v kristale ne verjamete, vam ne bo prav nič škodilo, če boste preizkusili njihovo moč. Navsezadnje so nanje prisegale tudi starodavne civilizacije, prebivalci potopljene Atlantide naj bi bil sposobni celo shranjevati informacije vanje in jih uporabljali za ohranjanje energije. Nekateri zagotovo že zavijate z očmi, češ da vam neki kamen okrog vratu ali na čelu res ne bo prinesel duševnega miru. A če ne boste poskusili, ne boste nikdar izvedeli, koliko moči se skriva v prastarih kamnih, h katerim so se zatekali že starodavni modreci, tudi za zdravljenje. Kar opazujte, kaj se zgodi, če katerega od njih primete v roko in nekaj časa stiskate. Kaj čutite? Nežno presketanje ali močno pulziranje, ki vam da vedeti, da se vseeno nekaj dogaja, kadar ste v stiku z njimi? Razkrijemo vam lahko tudi, da obstaja kup kristalov, otrok Zemlje, ki lahko poskrbijo za vaš notranji mir, lajšanje stresa in umirjanje tesnobnosti, tokrat vam predstavljamo le tri.



Ametist



Prelep vijolični kristal spada v družino kremenov. Velja za močan zaščitni in zdravilni kamen, saj nas varuje pred različnimi vrstami napadov, tudi psihičnimi, obvaruje nas pred elektromagnetnim stresom ter slabimi mislimi in željami, ki jih imajo za nas pripravljene ljudje, ki nam želijo slabo. Med drugim pretvarja energijo v ljubezen, pomirja razdražljivost, odpravlja stres, jezo, strah in tesnobo ter celo uravnava nihanja razpoloženja. Z njegovo pomočjo boste odvrnili negativno in pritegnili pozitivno energijo ter ublažili občutke žalosti.

Za največji učinek ga položite pod posteljo ali pod blazino, deloval bo tudi na nočni omarici. V času, ko spite, je namreč njegova moč najbolj izražena, vendar to ne pomeni, da nošenje čez dan opustite – obesite si ga okrog vratu ali ga imejte na mizi v službi.

Rožni kremen ali roževec



Po mnenju mnogih je najprimernejši za tiste, ki doživljajo tesnobne občutke zaradi čustvenega trpljenja. Med kristali je znan kot najmočnejši kristal srčne čakre in velik zdravilec srca in srčnih težav. Tudi ta kristal se uporablja za spreminjanje negativne energije, ki jo nadomešča z energijo ljubezni, hkrati pa vam lahko pomaga sprostiti že dolgo potlačena čustva, ki povzročajo notranje nelagodje, med drugim jezo, žalost in nezadovoljstvo, celo dolgoletne zamere.



V meditiranju s tem kristalom boste spodbujali sočutje, ljubezen in odpuščanje. Postavite ga na srčno čakro in čezenj položite dlani. Zaprite oči in si predstavljate, da je vaše celotno telo ovito v rožnat sijaj, saj boste tako kristalu pomagali pognati energijo v srčno čakro. Nekateri poročajo, da se tesnobnost od telesa poslovi že v nekaj minutah. Njegova dodatna prednost je, da vam pomaga privabiti ljubezen oziroma pravega partnerja v življenje.



Lapis lazuli



Eden najstarejših in najbolj čarobno modrih duhovnih kamnov, kar jih poznamo, ima skoraj magično ime. Uporabljali so ga že starodavni zdravilci, kralji in celo duhovniki, saj so verjeli, da jim prinaša modrost, mir, moč in celo spodbuja jasnovidne sposobnosti. Res je znan kot kristal, ki obvaruje pred spiritualnimi in jasnovidnimi napadi, energijskimi vampirji in uroki ter vam bo stal ob strani tudi na duhovni poti. Ravno zato je med najbolj iskanimi in želenimi kristali, saj pomaga očistiti negativnost iz življenja ter dobesedno pomete s čustveno prtljago. Močan je tudi kot kamen resnice in modrosti, zato ga uporabite za izboljšanje spomina in lajšanje tesnobe, posebej na delovnem mestu.



Nošenje tega prelepega kamna vas bo ubranilo pred negativnostjo, spodbujalo bo komunikacijo in prineslo harmonijo v vaše odnose. Hkrati bo okrepil vaše intelektualne misli in vam dal zagon pri ustvarjalnosti. Če imate občutek, da stežka izrazite svoja čustva, je torej ta kristal kot nalašč za vas.