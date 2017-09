S kakšno barvo pa vi sijete?

Barve avre se običajno lahko prelivajo, vendar se skoraj vedno najde ena, ki izstopa. Če ste vadili opazovanje avre, kot smo vas naučili prejšnji teden, jo morda že zaznavate. A kaj določene barve pomenijo?

Rdeča

Ljudje z rdečo avro so energični posamezniki, ki se vedno ozirajo za novimi dogodivščinami. So pustolovski na vseh področjih: pri hrani, potovanjih in spolnih partnerjih, saj so pripravljeni vse poskusiti. Pogosto se znajdejo v škripcih. Hkrati so nagle jeze in jim lahko pokrovko odnese ob najbolj preprostih rečeh. Kadar jih prosite za pomoč, so kljub temu velikodušni s časom in energijo. So močnega telesa in duha, hitro se zdolgočasijo, so neposredni in natančni, brez skrivnih načrtov. Pogosto so uspešni in lahko postanejo zelo premožni, a avtoritete ne sprejemajo dobro, saj so radi številka ena.

Rumena

Analitični, logični in zelo inteligentni ljudje, ki stremijo k odličnosti v karieri, kar pogosto vključuje učenje, morda so izumitelji ali znanstveniki. So zagnani delavci, ki lahko postanejo deloholiki, ki sta jim kariera in delo pomembnejša od osebnih odnosov. Dovolj jim je lastna družba in so redko osamljeni, lahko pa imajo težave z duševnim zdravjem in so nagnjeni k depresiji. Zelo dobro komunicirajo in nimajo težav s predstavljanjem svojih spretnosti in sposobnosti ne glede na velikost občinstva. Zelo dobro berejo ljudi in imajo razvit šesti čut. Ne trpijo bedakov, svoje prijatelje skrbno izbirajo. So misleci, ki se ne bojijo nekonvencionalnih idej in izvirnih konceptov, nenavadnih hobijev in interesov. Njihova največja težava je, da so lahko preveč kritični do sebe.

Oranžna

Živahne, velikodušne in družabne duše, ki jih ne moti, če so v središču pozornosti ali le eden izmed mnogih. Hočejo zadovoljiti druge in so pogosto najboljši obdarovalci, ki previdno izbirajo darila. So prijazni, pošteni dobrosrčneži, ki se brez težav do potankosti uskladijo s čustvi drugih, dobro poslušajo in občutijo njihovo bolečino in veselje. So hitrega temperamenta, a hitro odpustijo, če se jim opravičite. Ne čutijo strahu, a so nestrpni in pogosto hitijo v projektih, odnosih in pridobivanju izkušenj. Ukrepajo zdaj, posledice nosijo pozneje.

Rožnata

Ljudje z rožnato avro ljubijo in dajejo, radi so tudi ljubljeni, okrog sebe z veseljem zbirajo prijatelje in družino, gostijo družinske dogodke, razdajajo svoj čas in energijo. Pazijo na svoje zdravje in skrbijo za svoje telo z dobro prehrano in telesno vadbo. So zelo romantični, in ko najdejo pravo osebo, so zvesti in ljubeči za vse življenje. So naravni zdravilci, zelo občutljivi za potrebe drugih ter z močnimi psihičnimi sposobnostmi. Imajo zelo kreativne ideje in domišljijo, zato so lahko odlični pisatelji, pesniki ali skladatelji. Sovražijo krivico, revščino in konflikte ter si prizadevajo, da bi izboljšali svet. Imajo močno voljo, svoje visoke standarde pa enako strogo aplicirajo tudi na druge.

Zelena

Zelo so ustvarjalni in trdo delajo, stremijo k popolnosti v vsem, kar počnejo. So odločne in prizemljene narave, zato sanjarjenj in nerealnih idej pri njih ne boste našli. Ustvarjalni so, in to se kaže v različnih vejah udejstvovanja, pa naj gre za vrtnarjenje, kuhanje ali opremljanje doma. Imajo oko za estetiko, njihov videz, oblačila, dom in okolica bodo vedno praktično in lepo urejeni. Ljudje z zeleno avro so priljubljeni, občudovani in spoštovani. So uspešni poslovneži, ki si preskrbijo bogastvo in blaginjo, v življenju pa si želijo varnosti, stabilnosti in ravnovesja. Vsi njihovi načrti so dobro premišljeni, redko delajo napake. Do prijateljev so velikodušni, zvesti in polni nasvetov. Cenijo zdravje in dobro prehrano, radi so v naravi

Vijolična

Imajo močne psihične sposobnosti, dobro empatijo in so zelo občutljivi, hkrati pa skrivnostni. Imajo filozofski, raziskovalen in intuitiven um, radi se učijo, nikoli ne nehajo raziskovati. Nimajo širokega kroga prijateljev, a prijatelji, ki jih imajo, so jim blizu in so spoštovani, občudovani in ljubljeni. Nimajo sreče v ljubezni, a ko najdejo sorodno dušo, so ji zvesti in jo ljubijo do groba. Povezujejo se z živalmi in naravo ter pogosto pobirajo in oskrbujejo zapuščene živali.

Modra

Ljudje s popolnoma modro avro so precej redki, vendar so močne osebnosti. So glavni komunikatorji sveta, imajo sposobnost, da svoja razmišljanja, ideje, poglede in koncepte jasno in karizmatično izrazijo. So odlični pisatelji, pesniki in politiki, inteligentni in intuitivni. Pri težkih odločitvah vedno najdejo dobro ravnovesje med srcem in glavo, so dobri organizatorji in lahko motivirajo in navdihujejo druge. Hkrati so miroljubni in imajo sposobnost, da mirno rešijo jezne situacije. Obstaja možnost, da se preveč prevzamejo, postanejo deloholiki in zanemarjajo svoje osebne odnose.

Zlata

Ljudje z zlato avro so ljubitelji lepote in so običajno umetniško naravnani ter karizmatični. Cenijo drage stvari v življenju in krasijo sebe in svoje domove z najlepšimi rečmi. Radi gostijo in zabavajo ter se veliko družijo, vendar ne hrepenijo po tem, da bi bili središče pozornosti. Raje so kot drag kamen v sijoči kroni. So zelo privlačni posamezniki in radi privabljajo pozornost, naklonjenost in občudovanje mnogih ljudi, zato imajo veliko prijateljev. Sovražijo kritiko in ne prenesejo izpostavljanja svojih napak. Radi navdušujejo, obdarujejo ter delajo dober vtis z veličastnimi družabnimi srečanji, čeprav si jih ne morejo privoščiti. Ponosni so, zelo neodvisni in neradi prosijo za pomoč.

Bela ali srebrna

Ti ljudje so izjemno nadarjeni – njihova življenjska lekcija je, kako pametno uporabiti svojo nadarjenost. So občutljivi, intuitivni, imajo posebne sposobnosti, celo jasnovidnost. Svoje duhovno razumevanje lahko uporabijo na zelo praktičen način, zaradi česar zelo dobro razumejo veliko ljudi in tako pogosto poučujejo ali svetujejo. So vsestranski in prilagodljivi ljudje, ki so zmožni čim bolje izkoristiti vsako priložnost v življenju. Visok intelekt jim omogoča hitro sprejemanje pravilnih odločitev. Hkrati so zelo privlačni in imajo morda veliko občudovalcev, a so preudarni in skrbno izberejo prijatelje in ljubimce. Na svoj videz, osebnost in nadarjenost so ponosni in dajejo vtis srečnih ljudi, saj se zdi, da je njihov uspeh prišel skoraj na pladnju.

Rjava

Svetlo rjava označuje zmedenost ali pomanjkanje poguma, zaupanja vase ali v situacijo. Temno rjava pomeni sebičnost, odkrivanje napak in težnjo k prevaram.

Črna

Nakazuje sovraštvo, negativnost, hujšo bolezen ali depresijo, cenenost, bedo. Ta barva je pri avri vedno slab znak.