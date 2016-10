S čim so obsedeni astro znaki

Vsak astrološki znak po nečem neizmerno hrepeni. Lahko bi rekli, da je z nečim obseden. Obsesija ga nadzoruje v tolikšni meri, da ji velikokrat podredi vsa svoja početja. Čemu pa se posamezni ne morejo upreti?

Oven

Neustrašni entuziasti na vseh področjih življenja, rojeni v znamenju ovna, vedno hrepenijo po nečem novem. Željo po odkrivanju novosti največkrat zadovoljijo z nakupovanjem. Njihova obsedenost z nakupi gre velikokrat v tako skrajnost, da ji povsem podredijo tok življenja.

Bik

Stabilni, vztrajni in vzdržljivi biki vedno težijo k dobremu materialnemu položaju. Ni jih strah trdega dela, ki je usmerjeno k enemu cilju: povečati kupček denarja. Velik znesek na tekočem računu jim pomeni varnost ter omogoča luksuz, ki ga cenijo enako kot denar, s katerim so v resnici malce obsedeni.

Dvojček

Živahni in družabni pripadniki tega znaka so obsedeni s tehniko, ki jim omogoča boljšo komunikacijo z vsemi, ki jih imajo radi. To je njihovo okno v svet in jim hkrati zagotavlja svobodo. Tudi ta je zanje neprecenljiva vrednota. Njihova šibka točka je še moda, zato veliko denarja namenijo sledenju modnim trendom.

Rak

Sočutni raki so pripravljeni pomagati le tistim, s katerimi delijo stališča in prepričanja. Jasno izražajo svoje mnenje in pokažejo, kaj jim je všeč in kaj ne. Hrepenijo po uspehu in so zanj pripravljeni storiti vse. Ta uspeh pri njih največkrat ni povezan s kariero, temveč z njihovim zasebnim ali družinskim življenjem.

Lev

Pripadniki tega znaka imajo aristokratsko držo, ki jih sili k temu, da bi bili vedno in povsod najboljši. Prav prevlada nad ostalimi je njihova največja obsesija. Radi pokažejo, da se odlično znajdejo na vseh področjih življenja in tako drugim že s samo pojavo sporočajo, da so resnično nad vsemi.

Devica

Natančne device so, kot ste že uganili, obsedene z redom. Tako močno, da se vse vrti okoli njega. Obožujejo urejenost in disciplino in se v težnji po popolnosti spremenijo v prave kraljice drame. Obsesija z njo pri njih velikokrat preraste kompulzivno vedenje.

Tehtnica

Rojeni v tem znaku velikokrat pretirano analizirajo in so obsedeni z ravnotežjem v življenju. Tega poskušajo vzpostaviti z lepimi stvarmi, naj si bo z nakitom, s potovanji ali z oblačili. Težava je, da velikokrat svoje obsesije ne morejo zatreti in jih v nakupovanju rado malce zanese, kar pomeni prazno denarnico.

Škorpijon

Znani so po svoji skrivnostni in posesivni naravi, v življenju težijo k iskrenosti in zvestobi. V odnose vlagajo veliko zaupanja, svojo obsesijo pa usmerjajo v znanje po okultnosti. Ni jih strah pokazati, koliko o njej vedo, ne glede na to, kako gredo drugim na živce.

Strelec

Tako kot ovni tudi strelci obožujejo akcijo in avanture. Medtem ko drugi težijo k denarju in supermoči, so strelci obsedeni s potovanji in storili bi vse, da bi bili čim večkrat na poti. Le tako se lahko rešijo odvečne energije, ki preveva njihovo dušo in telo.

Kozorog

Ta je obseden s samim seboj. Je izrazit egocentrik, vse počne v svojo korist ne glede na to, koga bo prizadel in koga ne. Pripravljen je hoditi po drugih in se ne ozira na njihova čustva, zanj sta pomembna le lasten uspeh in zadovoljstvo.

Vodnar

Šarmantni pripadniki tega znaka imajo vedno izrazito željo, da bi bili v družbi najkreativnejši in kot taki tudi prepoznani. Vedno nekaj izumljajo, a za svojo dušo, ne zaradi uspeha. Inovacije so njihova največja obsesija.

Ribe

Sanjači, ki živijo lastnem svetu. Tega so osnovali po svojem okusu. So zelo labilni in hitro zapadejo v nezdrave navade, alkohol in igre na srečo so zato neredko njihove obsesije. Kajti ko jih enkrat ujamejo v vrtinec zasvojenosti, se le težko izvlečejo.