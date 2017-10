Rojeni v teh štirih znamenjih so popolni partnerji

Za koga je mogoče trditi, da je predan intimni zvezi? Zagotovo bi večina na to vprašanje odgovorila, da gre za ljudi, ki so zvesti, partnerju vedno ob strani, mu nudijo podporo in so mu vselej pripravljeni priskočiti na pomoč. Astrologi pravijo, da med najbolj predane sodijo rojeni v štirih astroloških znakih.

Škorpijon

Verjeli ali ne, prvo mesto zavzemajo škorpijoni. Res je, ti znajo biti v odnosu dokaj naporni in njihovo ljubosumje ne pozna meja, a če bi radi imeli ob sebi koga, ki vam bo vselej zvest in predan, iščite tiste, ki so rojeni v tem ozvezdju. V vsakem trenutku vam bodo pomagali, vas ščitili ter varovali in vas nikoli ne bodo pustili na cedilu. Seveda v zameno ne pričakujejo ničesar manj.

Rak

Raki se težko vežejo, a ko se odločijo za partnersko zvezo, so ji predani z vsem srcem in telesom. Drugače od škorpijonov nimajo težav z zaupanjem in ljubosumjem, res pa je, da zadrege, ki se v zvezi pojavijo, pogosto rešujejo zunaj nje in radi o njih razpravljajo z drugimi. A to na njihovo predanost in zvestobo partnerju nima nikakršnega vpliva.

Lev

Levi svojega partnerja branijo, kot bi branili sebe, do konca. Na srčnega izbranca gledajo kot na podaljšek svoje osebnosti, in če se mu zgodi kaj hudega, je to za rojene v temu znaku osebna tragedija. Lev življenjskemu sopotniku vedno varuje hrbet ne glede na to, da si je za težave morda kriv čisto sam.

Bik

Vselej so vztrajni, v resnici že trmoglavi in prav takšni so tudi v ljubezni. Previdno izbirajo partnerja in so mu izjemno predani. Da res je, včasih so težavni, ljubosumni in kar malo nadležni, a ko se zaljubijo, ste lahko prepričani, da boste ob njih varni. Nanje se je namreč vselej mogoče zanesti.