Rojeni januarja so perverzni, avgusta v postelji sebični

Mesec rojstva veliko pove o spolnih nagnjenjih posameznika. Zato poglejte, kaj o tem, kakšni ste v postelji in kakšna je vaša ljubljena oseba, pravijo zvezde.

Januar

Rojeni v tem mesecu so dokaj perverzni, res pa je, da se sprva težko sprostijo. Kadar jih nekdo resnično zanima, so zelo vztrajni, seks z njimi nedvomno zagotavlja posebno izkušnjo.

Februar

Če ste rojeni v drugem mesecu leta, ste čustveno nekoliko odmaknjeni. Težko se navežete, a to ni nobena ovira, da v postelji ne bi bili pravi avanturisti.

Marec

Vsi, ki rojstni dan praznujejo marca, lahko cele dneve preležijo v postelji. Na svojega partnerja se zelo navežejo, romantičen seks pa jim pomeni višek intimnosti. Brez romantike prave telesne ljubezni zanje ni.

April

Rojeni v aprilu se ne ustavijo, kadar se za nekoga zagrejejo. So domiselni in v postelji dajo vse od sebe. Inovativnost in željo po eksperimentiranju pa pričakujejo tudi od partnerja, saj se ob ponavljajočih se prijemih kmalu začno dolgočasiti.

Maj

Osebe, ki seksa nikoli nimajo dovolj. Res pa je, da se mu lahko sproščeno predajajo le v pravem ozračju. Erotična spalnica in seksi perilo zagotovo pripomorejo k njihovim vročim izkušnjam.

Junij

Če ste rojeni v tem mesecu, najbrž uživate v eksperimentiranju in preizkušanju novih poz. Seks je za vas zelo pomemben in pogosto se prepuščate tudi vročim telefonskim pogovorom ter pisanju začinjenih kratkih sporočil.

Julij

Seks brez čustvene povezanosti za rojene v tem mesecu ne pride v poštev, s partnerjem morajo biti povezani na vseh področjih življenja. Radi se trudijo, da bi osrečili druge.

Avgust

Rojeni avgusta so v postelji lahko povsem predani ali malce sebični. Odvisno od njihove volje, če pa česa ne prenesejo, so to navodila, kaj in kako naj počnejo kar pač počno. Radi se pohvalijo s svojimi sposobnostmi.

September

Strastni, obožujejo novosti in vedno znova premikajo meje. A le, če so s partnerjem čustveno povezani. V nasprotnem primeru jim seks ne prinaša pravega užitka.

Oktober

Nikoli v seksu ne hitijo, radi zapeljujejo, so romantični in v postelji nežni. Včasih bi bilo dobrodošle malce več strasti in zanosa z njihove strani.

November

Če ste luč sveta ugledali v tem mesecu, ste najbrž posesivni, uživate v pozornosti in vedno hočete biti posebni. Radi preizkušate novosti, vaši predali so polni seksi igračk, na katerih se ne nabira prah.

December

Rojeni v zadnjem mesecu leta so postelji kreativni, radi igrajo vloge, so zabavni, težko pa s partnerjem stkejo močnejšo vez. A te za dober seks sploh ne potrebujejo.