Rojene v teh znamenjih v postelji ne poznajo meja

Pripadnice nežnejšega spola, rojene v teh treh znakih, na vsakogar naredijo vtis. Tako v odnosih na sploh ko ob vročih srečanjih. In kaj še je značilno zanje? Svojega vedenja se nikoli ne sramujejo.

Ribi

Zelo čustvene so in seks je zanje veliko več kot zgolj fizična izkušnja. Spolna ljubezen jih pomirja in hrani njihovo dušo. Moškemu, s katerim delijo posteljo, brez težav pokažejo pravi obraz v vseh pogledih ter mu prepustijo svoje srce in telo. Med rjuhami se povsem sprostijo in pozabijo na vse zavore.

Ribe redko varajo, a vendar zanje velja, da tako, kot se hitro navdušijo, se tudi hitro ohladijo, čeprav ljubezni rade dajo drugo priložnost. Z istim partnerjem, a z drugačnimi, s še bolj domiselnimi prijemi.

Oven

Moški, ki se zaljubi v ovnico, mora biti pripravljen na vse, zlasti pa na njeno svobodno, divjo, dinamično in nepredvidljivo naravo.

V tem znaku rojena ženska vsak dan živi, kot da je zadnji, in taka je tudi pri seksu. Tega je nikoli ni strah ali sram pokazati nekomu, ki ji je pripravljen in predvsem spodoben slediti.

Dvojček

Za ženske, rojene v tem znaku, je značilno, da imajo (najmanj) dva obraza in dve duši, oboje pa je prežeto z veliko strasti.

Rade imajo tako nežen seks kot grobo igro, globoke pogovore in golo strast. Ob sebi potrebujejo moškega, ki bo izpolnil vse njihove želje, se ne bo z ničimer omejeval in bo pripravljen sprejemati njihovo dvojno naravo. Sicer kaj hitro srečo poiščejo v objemu drugega.