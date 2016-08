Retrogradni merkur: Nedokončane lekcije

V času, ko se planet potovanj, komunikacije, medijev in prometa na nebu pomika navidezno nazaj, se zdi, da se tudi naše življenje odvija nazaj namesto naprej. Rešujemo stare zadeve in znova se pojavijo ljudje iz preteklosti. Hkrati pa imamo na vsakem koraku težave z vsem, kar načrtujemo za naprej – s pogodbo, ki jo podpišemo, tehničnimi napravami, ki jih kupimo, službo, ki smo jo sprejeli v tem času.



Na naslednjih straneh smo se podrobneje posvetili nevšečnostim, ki jih prinaša retrogradni Merkur. Čeprav ga poznamo predvsem kot astrološki vpliv, v času katerega se nam kvarijo računalniki in telefoni ter so ovirane vse oblike komunikacije, nam namreč prinaša tudi kakšno lekcijo. Uči nas preudarnosti, pospravljanja stvari za nazaj, ponovnega tehtanja odločitev in sprejemanja najboljših rešitev. Sprejmite težave, ki jih prinaša, s čim več potrpežljivosti in se ne jezite preveč, če vam pade v vodo kakšen načrt. Verjemite, da vas retrogradni Merkur usmerja k boljšim rešitvam.