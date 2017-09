Punca bo, žena pa težko!

Kdo bi si mislil, da je razvratni princ Harry, ki redno oskrbuje kraljevo družino s škandali, po ascendentu resen in ambiciozen kozorog?! Njegov vladar Saturn je eden najhladnejših planetov, in to, da je v strastnem, globokem in pronicljivem škorpijonu, mu omogoča ventil za vse nepredelane travmatične vsebine. Ker je na vrhu hiše javnosti, so njegovi seksualni, nacistični in vojaški izpadi na ogled javnosti in čisto škorpijonsko obarvani. Razen škorpijona v karti nima vode, torej ni pretirano čustven, Sonce je v pridni in pedantni devici, Luna je v biku, torej ima rad razkošno življenje na veliki nogi in uživa v bogastvu. Zanimiva je druga plat karte, aspektna konfiguracija jod, vezana na severni karmični vozel, vanj sta vpeta še Jupiter in Neptun v 12. hiši skrite pomoči drugim, samaritanstva, ter Pluton, planet globoke osebnostne preobrazbe, krize in prerojenja, ki prinaša katarzo in notranjo moč, v 9. hiši tujine. Pod razuzdano in rahlo podivjano osebnostjo, ki s svojimi ekscesi blaži notranje stiske, je torej humanitarno poslanstvo, nadaljevanje materine zapuščine in unovčenje družinske vplivnosti v tujini, tudi na vojaških misijah (Pluton), prikrito, v ozadju in manj izpostavljeno kot Diana.

Ženska njegovega srca mora biti lepotica, kar kažeta tako Venera kot Luna, elegantna, s smislom za modo, ki prav tako kot on užival v luksuzu. Dobro se bosta razumela, čeprav je Harry živahen in poskočen fant in zna včasih prikriti kakšno afero.

Z Meghan sta povezana, kar kažeta ne le dopolnjujoči se znamenji na osi ascendent–descendent, ki predstavljata lastnika karte in partnerja. Harry je kozorog z descendentom v raku, Meghan pa obratno. Mehča ga, daje mu varnost in bližino. S planeti v tehnici je uglajena lepotica, Venera in Pluton dodajata strasti, v njeni karti je mož nakazan z znamenjem kraljevskega leva v 2. hiši denarja, kar bi bil lahko premožni aristokrat. Toda v skupni karti Luna in Sonce, ki kažeta dolgotrajno zvezo, nista povezana, njegovo Sonce bremeni njen Saturn – predstavlja mu breme, Mars in Venera sta v kvadratu – aspekt za varanje oz. neusklajenost moškega in ženskega načela med njima, Venera-Uran lahko prinaša prepire in hitre prekinitve.

V letih 2019/20 oba doživljata nekaj astroloških mejnikov. Obema bodo mrki pretresali os jaz-partner v horoskopu, tako vsak sam kot odnos se bosta spreminjala. Trenutno imata oba pr. Luno še v 7. hiši partnerstva, toda pr. Venera obeh v naslednjih letih menja znamenje in spremenile se bodo ljubezenske potrebe. Harryju bo tr. Saturn, trda roka realnosti, vstopil v 1. hišo in prevzel bo velike odgovornosti, njej pa v 7. hišo partnerstva ter ohladil ali zapekel odnos, ga postavil na realna tla. Po zaljubljenem 2018. je res vprašanje, ali se jima bo uspelo prebiti skozi vse težave prihodnjih let. Astrološko je sicer verjetneje, da zveza ne bo obstala.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«