Ptice – simboli ljubezni, sreče in modrosti

V nas vzbujajo občutek hrepenenja, mnogokrat jih omenjamo tudi kot glasnike angelov, zaradi česar so vir navdiha za pesnike in druge umetnike. Njihovo prijetno žvrgolenje je pravi balzam za ušesa in mnoge se ponašajo s perjem čudovitih barv. Pogled nanje nas pomirja. Na Kitajskem na primer velja, da prinašajo srečo in blagostanje, in če njihovo gnezdo sklatimo s strehe, nam to prinese nesrečo. Tudi pri nas velja, da če na nas pade ptičji iztrebek, to lahko pomeni, da bomo dobili denar. V feng šuju pa so te veličastne živali pomemben simbol in vsaka ptica ima poseben pomen. Ptice imajo v feng šuju poseben pomen.

Žerjav



Te ptice so simbol dolgega življenja, sreče in modrosti. Na Daljnem vzhodu veljajo za svete živali, kitajske legende pa pravijo, da so prav žerjavi tisti, ki duše umrlih ponesejo v nebesa. Podobo ali kipec žerjava postavite na vidno mesto v delovnem prostoru. Ponazarjal bo avtoriteto, prestiž in pokazali boste svojo moč.

Mandarinska raca



Ptica ljubezni, simbol zvestobe, pripadnosti in dosmrtnega partnerstva. Izberejo si namreč partnerja, s katerim so skupaj do smrti, zato v feng šuju veljajo za zdravilo za ljubezen. Kot simbol, kipec ali upodobljene kako drugače se uporabljajo v paru, v spalnici pa rački postavite na območje ljubezni in partnerstva.

Pav



Prelepa ptica, ki začara s perjem čudovitih barv, z njih pa nas opazuje na tisoče očes, ki nas, če jih dolgo opazujemo, skoraj hipnotizirajo. Zaradi privlačnega videza je pav simbol lepote, ljubezni in dostojanstva. V feng šuju velja, da prinaša srečo, spodbuja čuječnost in zavedanje. Na zemlji naj bi predstavljal feniksa, mitološko ptico preporoda.

Feniks



Je eden največkrat uporabljenih ptičjih simbolov in v filozofiji feng šuja se pogosto uporablja za spodbujanje sreče v partnerstvu, skupaj s simbolom zmaja, saj ta predstavlja jin, žensko energijo, feniks pa jang, moško energijo. Ker je zgorel in znova vstal iz pepela, simbolizira večno življenje, preobrazbo in energijo moči.

Petelin



Na domačem dvorišču je rad glavni, in če ga dobro opazujemo, se vede prav gospodovalno. V feng šuju velja za simbol napredka v karieri in v kitajskem jeziku opisujejo uspešnega poslovneža tudi z besedo za petelinje prsi. Njegovo jutranje kikirikanje naznanja nov dan, zato naj bi pregnal tudi temo in temačne, zle sile.