Prižgite svečo in se prepustite skrivnostim …

Ob prižiganju sveče lahko molimo za mir, prosimo, da so naše želje uslišane, ali si zaželimo čustvenega in telesnega zdravja. Prižigamo jih tudi v manj resnih trenutkih, kot so opisani zgoraj. Rojstnodnevne torte si zagotovo ne moremo predstavljati brez svečk, ki jih upihnemo in si nekaj na tiho zaželimo. Z njimi lahko okrepimo energijo ljubezni, kadar pripravljamo romantičen večer, ali se ob njihovi svetlobi in vonju sproščamo v kopeli. Preizkusite kdaj obred prižiganja sveč za tisto, kar v nekem trenutku čutite. Pa naj bo to hvaležnost, želja po tem, da bi se bolj poglobili vase, ali potrditev pozitivnih afirmacij, ki si jih ponavljate za motivacijo.



Afirmacije in meditacija



V kotičku, kjer se najbolje počutite, si pripravite udobno blazino, lahko ga okrasite tudi s šopkom najljubših rož ali s predmeti, ki so vam pri srcu in vas pomirjajo. Nekaj minut sedite v tišini, sprostite se in osvobodite vseh negativnih misli. Te v naslednjih trenutkih nimajo prostora v vas in okoli vas. Predstavljajte si srečo, veselje in kako lepo vam je na tem svetu. Čakata vas sreča in izobilje, okoli vas se bodo zbirali samo pozitivni ljudje. Začnite meditacijo. Tisti, ki ste obred pripravili za ponavljanje afirmacij na glas, v umirjenem in nežnem tonu preberite pozitivno misel tistega dneva. Vdihnite skozi nos, izdihnite skozi usta ter pomirjeni in srečni prižgite svečo.

