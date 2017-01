Prisluhnite sporočilom vesolja

Včasih izberemo drugo cesto in se s tem izognemo nesreči. Vam je našteto znano?

Vesolje naj bi prek naših občutenj, ki jih opisujemo kot instinkt, komuniciralo z nami. Pri tem ni pomembno, ali verujete in v koga verujete. Vsak izmed nas naj bi imel tam zgoraj namreč ekipo, ki ga vodi, sestavljajo pa jo naši najdražji, ki so preminuli, angeli in nekatera druga duhovna bitja, vodniki. Vsak osebni vodnik je zadolžen samo za enega človeka, spremlja ga od rojstva do smrti.



Ste pripravljeni poslušati?



Ekipa nevidnih višje razvitih duš iz vesolja komunicirala z nami prek instinktov. Vsakemu izmed nas so bili dodeljeni, da nam pomagajo, nas vodijo na pot, ki si jo je izbrala naša duša, kadar skrenemo z nje, nas spodbujajo in nas tolažijo v stiski. Vedo namreč, kaj je najbolje za nas, saj poznajo načrt naše življenjske poti, ki smo ga mi ob rojstvu pozabili. Vedo, kaj moramo izkusiti in kaj se moramo naučiti, hkrati pa čutijo našo stisko. Bolj ko začnete poslušati sebe in svoje občutke, šesti čut, bolj vam bo postajalo jasno, da se lahko na ta sporočila popolnoma zanesete in zaupate, da se bo vse odvijalo tako, kot se mora. Tako jih boste lahko uspešno uporabljali na vseh področjih življenja, od partnerstva do kariere in zdravja. Spoznali boste, da je moč za spremembe in izboljšanje v vas samih. To velja za vsakogar. Vsi imamo kot duša ob rojstvu enako izhodišče in enake možnosti. Razlika je le v tem, ali verjamete vanje in koliko ste se pripravljeni prepustiti svojim duhovnim pomočnikom.

Eden od načinov, kako jih sploh začeti poslušati, je, da postanete pozorni na znake, ki vam jih pošilja vesolje. Ti niso nič posebnega, navidezno gre za povsem vsakdanje in običajne dogodke. Z njimi pa vas vaša duhovna ekipa opozarja na svoj obstoj in na to, da vklopite instinkt in ga začnite upoštevati. Za vas imajo začrtan zemljevid, ki ste ga na drugi strani sami sestavili zase, in če jim boste sledili, vas bodo pripeljali natanko tja, kjer morate biti. Ljudje namreč včasih preveč razmišljamo, se zapletamo in mučimo z iskanjem odgovorov, zato je vesolje z nami precej potrpežljivo. Naenkrat nam lahko pošlje tudi več znakov ali katerega večkrat ponovi, da bi ga vendarle opazili. Sporočila so kratka in jedrnata, zato so tudi precej jasna, čeprav na prvi pogled ni videti tako. Zaupati jim morate, ker prek njih vaša ekipa stoodstotno stoji za vami. Ne bodo vas speljali na napačno pot, saj vašega življenja ne spremljajo, da bi vam ga otežili in vam jemali energijo, ampak vam pomagali.

KATERI SO ZNAKI?



Kadar koli se prebudi vaš instinkt, vas spreleti občutek, ki ga ne znate opisati, se vprašajte, ali ni to nemara sporočilo. Bodite odprti, poslušajte, opazujte in predvsem začnite zaupati svojemu notranjemu glasu.



Sanje



Vsi sanjamo. Včasih se vsega, kar se nam je dogajalo ponoči, ne spomnimo, spet drugič pa so bile osebe, dogodki in prikazni tako živi, da si jih ne moremo izbiti iz glave. Sanje so odličen način, da nam vesolje pošilja sporočila. Včasih nas občutek, ki smo ga doživeli ponoči, spremlja še ves dan, ko smo budni. Pomislite, s čim v resničnem življenju bi bil lahko povezan. Bolj ko se boste predali temu občutku in se poglobili v razlago, bolj boste krepili svojo intuicijo. Sporočila boste hitreje prepoznavali, vedeli, na kaj se nanašajo, in začeli zaupati, da imate dovolj moči, da rešite vse. To bo prepoznalo tudi vesolje in posledično lahko začnete dobivati vedno več in vedno bolj pomenljive signale.



Naključja



Se vam je že zgodilo, da ste zaradi naključja obstali brez besed? Včasih se zgodijo tako neverjetne stvari, da komaj verjamete, da so lahko resnične. Sploh ni pomembno, kako skrbno na primer načrtujete, serija nepredvidenih dogodkov lahko vse skupaj postavi na glavo. Nemalokrat ne gre samo za dogodke, ki jih ne moremo razumeti, ampak se zdi tudi, da je na delu usoda. Vozite se v avtomobilu, pomislite na nekoga in na radiu zaslišite pesem, ki vas povezuje z njo. To je zagotovo znak, ki vam ga pošilja vesolje. Morda morate poklicati tega človeka ali se z njim kaj dogaja. Prav tako lahko na to, da vam vaša duhovna ekipa pošilja signale, pomislite takrat, ko vas brez razloga oblije kurja polt ali pred seboj na tleh zagledate ptičje pero v trenutku, ko pomislite na pokojno babico, in podobno.



Dobronamerni nasveti



Dobro premislite, ali niso besede znanca, prijatelja in tudi partnerja včasih pomenljive. Vsem se je že zgodilo, da smo na primer pomislili, kako dobro bi bilo, če bi obiskali dedkov grob, ali da se z nekom že nismo dolgo slišali in videli. Potem pa od nekje prileti predlog, da se odpravite na izlet v kraj, kjer živi človek, na katerega ste pravkar pomislili. Ali vam kateri od staršev prav tedaj, ko pomislite na pokojnega dedka, prišepne, da bi bil že čas, da se oglasite na njegovem grobu. Vedno kadar nekdo izgovori nekaj, na kar ste pravkar pomislili, vedite, da je tudi to znak, ki vam ga pošilja vesolje.