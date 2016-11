Prisluhnite dobrim angelom

Angeli vam poskušajo nekaj sporočiti, zato morate biti pozorni, sploh če si želite odgovorov na vprašanja, ki se vam zastavljajo v mislih. Angelska sporočila prihajajo do nas v različnih oblikah, ena izmed njih so tudi števila, ki se kar naprej ponavljajo. Zaporedja teh števil imajo svoj pomen in morda je to ravno tisti odgovor, ki ga trenutno iščete ali potrebujete.



Sekvence števil



Zaporedje števil lahko zagledate kjer koli – na uri, telefonu, plakatu, celo na registrski tablici, in vsako ima za vas pomembno sporočilo. Če prvega ne boste razumeli, lahko svoje angele vprašate za dodatne namige, ki vam bodo pri razumevanju sporočil pomagali.



111 – Bodite pozorni na svoje misli in želje. Ta sekvenca števil je namreč znak, da imate priložnost, da bi se vaše želje lahko uresničile.



123 – Znebite se stvari, ljudi in situacij, ki vam pijejo energijo, čas ali denar, ter se raje osredotočite na tisto, za kar ste tukaj. Če boste odločni, vam bo prej ali slej uspelo.



222 – Vaše želje so tik pred tem, da se uresničijo, zato le pogumno korakajte naprej, verjemite, da se bo vse izteklo v vaš prid, in vztrajate, predvsem pa bodite vedno pozitivni in mirni.



333 – Angeli so ob vas in vam sporočajo, da imate njihovo spremstvo, pomoč in ljubezen, zato naj vas ne bo strah. Pogumno hodite naprej proti zastavljenim ciljem.



444 – Vaša povezava z angeli je zelo močna, zato se vam ni treba ničesar bati. Ves čas vam stojijo ob strani in vam pošiljajo svojo ljubezen.



555 – Pred vami so večje življenjske spremembe, na katere glejte kot na naravni del življenja. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, ostanite mirni.

666 – Vaše misli niso v ravnotežju, saj ste vse preveč osredotočeni na materialni svet in ste zato izgubili stik s seboj. Poskusite okrepiti svojo duhovno stran in najti ravnotežje med materialnim in duhovnim.

777 – Ste na pravi poti, vaše želje se bodo vsak hip uresničile, če boste le še naprej delali tako, kot ste do zdaj. V tem primeru boste nagrajeni tudi s številnimi lepimi dogodki, ki se vam bodo verjetno sprva zdeli nenavadni.



888 – Ta sekvenca števil je prijazno opozorilo, da se določena faza vašega življenja zaključuje. A vsak konec je lahko tudi nov začetek!



999 – Tudi to zaporedje števil nakazuje konec neke faze v vašem osebnem ali morda celo javnem življenju. Obenem vas spodbuja, da se zazrete vase in razčistite, kaj si želite in potrebujete, kaj morate opustiti in kaj storiti, da bi se počutili bolje.



000 – Ta števila vas opominjajo, da ste z bogom eno in da je njegova ljubezen znotraj vas. Spustite stvari, ki se jih po nepotrebnem oklepate. Le pogumno, na drugi strani strahu se običajno skrivajo najlepše stvari.



Mojstrska števila – posebna števila



Vsako število je v numerologiji pomembno, a števila 11, 22 ali 33 so posebna števila, ki jim zaradi njihove vibracije pravijo mojstrska. Ker imajo tako močno energijo, lahko delujejo kot blagoslov ali prekletstvo.



Mojstrsko število 11



To število je povezano z intuicijo in je najbolj inuitivno. Je vez z našo podzavestjo, instinktom in znanjem, ki ga imamo, ne da bi se ga učili, ampak nam je dano. Število 11 ima vse pozitivne lastnosti števila 2 (1 + 1 = 2), ker dvojka blaži napetost, plahost in stres posameznika tako, da ga obrne v navdih in s tem v prid posamezniku, lahko pa tudi ne. Ljudje, ki imajo število 11 v numeroloških izračunih, naj bodo vedno osredotočeni na točno določen cilj, sicer se bodo izgubljali v občutkih tesnobe in strahov, kajti to število je izjemno močno in lahko pripelje do velikih uspehov ali velikih porazov. Če imate sami to število, razvijajte duhovno komponento življenja in poslušajte svojo intuicijo, 11 je tudi število medijev, vidcev in prerokov.







Mojstrsko število 22



V sebi nosi največjo moč med vsemi števili, razmišlja praktično in delavno, pomaga uresničiti še tako divje sanje. Ljudje s številom 22 imajo v svoji numerološki karti ogromen potencial za uspeh, saj nosi v sebi intuitivno energijo števila 11, združeno s prizemljeno energijo števila 4 (2 + 2 = 4). To je ambiciozno in disciplinirano število, ki stremi k materialnim ciljem, razmišlja na veliko, ima močno samopodobo in lastnosti voditelja. Kljub temu lahko osebi s številom 22 primanjkuje sposobnosti, ker ne zna živeti z njegovo močno energijo, zato se ji svetuje, da se umiri in začne globoko zaupati vase.







Mojstrsko število 33



Je število učitelja, tistega, ki uči druge. Ker nosi v sebi tudi števili 11 in 22, sta intuicija in domišljija še toliko bolj poudarjeni, prav tako velika človekoljubnost. Ljudje s številom 33 so misleci in sanjači, ki imajo v sebi veliko vedenja, vendar mora biti trdno podkovano, če ga želijo širiti. K. G.