Prihajamo v obdobje mrkov

Poudarja, da se nam mrkov ni treba bati, čeprav se jih ljudje že od nekdaj pričakovali z nelagodjem. Njihov glavni namen je namreč ustvariti temelje za življenjske spremembe, cena katerih je včasih tudi, da se nam najprej nekaj v življenju poruši. Toda če gledamo nanje s časovne razdalje, vedno vidimo, da so bili koristni za nas.

Kako bomo čutili septembrske mrke?



Tokratni mrki prinašajo veliko nemira in precej surove, nezavedne in neukročene energije. Konec avgusta in v začetku septembra bo marsikdo prestrašen, spet drugi bomo občutili nemoč, ker se bo zdelo, da je življenje postalo nevarno. Sredi septembra pa bo na splošno manj potrpljenja in več sovražnih misli.



Kaj se nam bo dogajalo na osebnem in družbenem nivoju?



Na družbenem nivoju bodo okrepljene stare zamere, več bo napetosti in nepotrpežljivosti, tako kot se že pogosto dogaja v tem letu. Žrtve bodo najverjetneje nedolžni ljudje, ki nimajo ničesar skupnega s spori in agresijo. Temelj sporov in agresije so namreč verska in filozofska prepričanja.

