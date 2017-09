Prihaja nepredstavljiv uspeh

Po ascendentu je nežen in čustven rakec z veliko potrebo po pripadnosti tako družine kot ekipe. 'Njegovi ljudje' so mu izredno pomembni in zanje bi naredil vse, kar mu prinaša tudi potrebno športno požrtvovalnost na igrišču ter dovolj timskega duha. Sonce je v ribah, senzibilnem in karizmatičnem znamenju, ki ga barva z intuicijo in občutkom, s katerim zna na tihem predvideti nasprotnikove poteze ter se kot kameleon odzvati na vsako situacijo na igrišču.

Sonce je na vrhu hiše kariere, kar kaže tako svetovno prepoznavnost in uspeh kot to, da je vrhunska kariera središče in smisel njegovega življenja. Sonce je povezano z Marsom, planetom vzdržljivosti in volje, moške moči, borbenosti, v 5. hiši športa, kar je jasna formula za športno kariero. Zanimivo je, da ima Luno v levu, skupaj s severnim karmičnim vozlom – levjesrčna Luna v ponosnem, samozavestnem, plemenitem kraljevskem znamenju nakazuje neustrašnega duha. Rojen je za to, da postane velik človek! Trigon na Pluton dodaja veliko osebnostno moč, intenzivnost, osredotočenost in moč regeneracije. Prav tako Luna opisuje pomembne ženske, ki stojijo za njim – tako mama kot bodoča žena sta nakazani kot pravi levinji, ki se požrtvovalno borita za njegov uspeh. Najosupljivejši in najsrečnejši del karte pa je stelij z Merkurjem, Jupitrom in Venero – kombinacija ljudi, rojenih pod srečno zvezo. Zadnja dva planeta sta v znamenju borbenega ovna, vsi so v 10. hiši kariere, Venera vlada njegovi 5. hiši športa. Kombinacija znamenj, hiš in aspektov torej kaže, da šport iz hobija postane poklic ter da ga pri tem podpira dobrotnik Jupiter, ki zagotavlja uspeh, denar, priložnosti in preboj v tujino. Lepšega mu rojenice ne bi mogle položiti v zibko.



K veliki zmagi so pripomogle progresije in poletni mrki v levu in vodnarju, tr. Jupiter v hiši športa itd. Toda to je šele začetek! Pr. Venera, vladarica hiše športa, je že zamenjala znamenje in vstopila v svoj dom, stabilnega bika, ki prinaša tudi materialne rezultate vloženega truda. Pr. Sonce se leta 2020 pomakne iz omahljivih rib v neustrašnega ovna, znamenje čiste jang energije, kjer bo dobrih 30 let. Pr. Jupiter bo dovršil trajno progresijo, konjunkcijo z Venero, kar je njegov natalni aspekt za uspeh in razcvet. V drugi polovici naslednjega leta bodo svoje naredili še mrki in že jeseni se bodo začele odvijati prve korenite spremembe, pogodbe, ponudbe, selitev, preboj, resna karierna pot naprej. Prehod morda ne bo najlažji z vidika zasebnega življenja, vendar bo tudi to kratkotrajno nelagodje hitro minilo, saj bo postavljal trdne temelje za naprej. Vse do leta 2023 se bo njegova športna pot strmo vzpenjala, nizal bo uspeh za uspehom, z najvidnejšim prelomom v 2020. Prepričani smo torej lahko, da je Luka Slovenec, ki bo ponesel našo državo na pomembno mesto v svetovnem merilu.



»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«