Pretok energije

Energija je vse v in okoli nas, zato je pomembno, kako skrbimo za svoje energijsko ravnovesje. Ko smo namreč uravnovešeni, se dobro počutimo, smo odprti, veseli, sproščeni, zdravi, dobivamo nove ideje in spoznavamo nove ljudi. Težave nastanejo, ko se zaradi stresa, negativnih čustev, dogodkov in nezdravih navad pojavijo energijske blokade, ki nas spravljajo v depresijo in tudi bolezen.



V prvem delu zato predstavljamo dve energijski tehniki svetovno znanega avtorja in duhovnega učitelja Johna Graya. Prepričan je namreč, da se vsak zlahka napolni z energijo, ki je povsod okoli nas, da se dobro počuti. Prav tako opozarja, da imamo lahko energije preveč, nakopičena stresna energija pa lahko vodi v bolezen, zato se moramo razbremeniti.



S pozitivno energijo se lahko napolnimo tudi z ustvarjanjem na kakršen koli način. Tudi če nimate umetniških sposobnosti, lahko sledite novemu svetovnemu trendu in barvate. Psihologinja mag. Mia Bone je izpostavila kar nekaj prednosti, ki nam jih prinaša ustvarjalni navdih.