Prešuštniki po zodiaku

Na udaru so predvsem štirje znaki, s katerimi velja biti po statistiki malce bolj previden. Pa poglejmo.



Škorpijoni so znani po izrazitem spolnem nagonu, zaradi katerega se pogosto znajdejo v skušnjavi. Merilo dobrega razmerja je zanje kakovost spolnih odnosov in za zadovoljstvo venomer potrebujejo strast, če te primanjkuje, je veliko možnosti, da bodo svojo slo potešili s kom drugim. Škorpijoni so znani tudi po vztrajnosti, pripravljeni so storiti marsikaj za uresničitev svojega cilja – da, tudi lagali bi partnerju, samo zato, da bi si lahko privoščili avanturico z drugim človekom, pri tem pa še vedno obdržali zvezo.



Tehtnice so znane po svoji želji, da stvari vračajo v ravnovesje – storile bi vse, da pomirijo strasti, zgladijo odnose in da se tudi v razmerju venomer ohranja mirna kri. Resnica jih kdaj tako zelo boli, da bodo raje zatisnile oči, a če se bodo zaradi partnerja počutile nepoželjive, si bodo poiskale človeka, ki bo v njih znal prebuditi občutek vrednosti. V stiski se zelo rade vračajo k nekdanjim partnerjem.



Levi so, kot je dobro znano, radi v središču pozornosti, in če jih kdo obravnava kot izjemne, se bodo težko uprli skušnjavi. Njihova samozavest je za mnoge privlačna, zato jim snubcev običajno ne manjka. Včasih so tako zelo prepričani o svoji vrednosti, da si želijo svoje telo kakor za nagrado podeliti z drugimi, zato so pogosto nezvesti. In ker so v življenju sami sebi najpomembnejši, so partnerjeva čustva pogosto na drugem mestu.



Strelci so nemirni, radovedni in ves čas iščejo nove pustolovščine in zanimive izkušnje. So zelo spontani in tudi nepremišljeni, o posledicah nikoli ne razmišljajo vnaprej. Če so nesrečni v razmerju, se jim zdi skok čez plot – in to ne le en – pravzaprav edina smiselna rešitev. Njihov avanturistični značaj je mnogim izjemno privlačen, zato jim ponudb ne manjka. Pogosto pa obstaja možnost, da se začnejo dolgočasiti tudi novem razmerju, zato se radi vrnejo k bivšemu partnerju.