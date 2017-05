Prestop Luninih vozlov v leva in vodnarja

Da nas vse to ne bi predaleč odneslo, pa je treba ohraniti odprto srce in plemenitost, kajti napredna tehnologija je koristna samo v rokah plemenitih ljudi, sporoča vstop luninih vozlov v znamenji leva in vodnarja.

Čeprav t. i. lunina vozla nista planeta, ampak presečišči dveh poti (Sončeve in Lunine, gledano z Zemlje), sta izjemno pomembni točki, ki pri razlagi rojstne karte služita kot vpogled v dinamiko osebnega razvoja skozi uravnoteženje nasprotij. Južni lunin vozel v osebni rojstni karti predstavlja nezavedno, tako značaj kot tudi dogodke, ki so posledica preteklosti. Severni lunin vozel pa nakazuje smer gibanja, ki omogoča razvoj, in uravnava naravo južnega vozla. Na Astrološkem inštitutu Aquarius Astro, kjer vodim astrološka izobraževanja, se z njimi ukvarjamo v več letnikih. Že jeseni se jima bomo s slušatelji podrobneje posvetili (vpis v prvi letnik je možen vse do septembra), saj sta za astrologe prav tako pomembna kot postavitve planetov v znamenjih in aspektih. Južni lunin vozel namreč prinaša energijo iz preteklosti, energijo nezavednega, tistega, kar se mora zgoditi, severni pa energijo miselnega, zavestnega, kar predstavlja izzive, pa tudi rešitev, kako najti ravnovesje.



Vozla sta si nasproti in sta kot otroška gugalnica, na kateri je vsak otrok na svoji strani – težji pristane na tleh. Najlažje se gugata otroka, ki sta enako težka. Naša naloga je uravnotežiti ti dve nasprotujoči si energiji. Tranzitna lunina vozla, o katerih govorimo danes, delujeta na naše rojstne karte in vplivata na vsakega izmed nas na poseben način. Toda na globalni ravni vplivata tudi na človeštvo, saj nas silita v določen razvoj.



Prehod luninih vozlov v novi znamenji



Potovanje osi luninih vozlov po določeni opozitni dvojici zodiakalnih znamenj v neko obdobje vedno prinaša duhovnorazvojne teme. Človeštvo je skozi te premike porinjeno v nove notranje in zunanje napetosti, ki zahtevajo iskanje ravnotežja.



Severni vozel je vstopil v znamenje device 12. 11. 2015 in se je pomikal po njej vse do 9. 5. 2017. Potovanje po devici je poskušalo kultivirati nekultivirano, narediti sočutje konkretno in kritično uporabno. Južni vozel v ribah je konkretno prinesel kaos, morje ljudi, ki so se preseljevali iz enega kulturnega okvirja v drugega. Prinašal je občutek negotovosti in nestabilnosti zaradi teh sprememb. Po eni strani je govori o trpljenju, zaradi težkih aspektov počasnih planetov na vozle tudi o smrtnih žrtvah nedolžnih ljudi v boju za preživetje. Kljub velikemu sočutju in ranljivosti, ki ga je južni vozel v ribah avtomatično ustvarjal, pa je severni vozel v devici omogočil ravnotežje s tem, da smo delovali bolj premišljeno, bolj praktično in realno, funkcionalno, nismo bili le slepo sočutni in pomagali brez logike in kritike. Bili smo priča neizmernega porasta ljudi, ki duhovnost (ribi) naredijo za svoje delo (devica), in tega, da se umetniška duša (ribi) primerja in ceni po standardih delavstva (devica). Hoteli smo narediti iz kaosa red, ob vsem tem bili velikokrat zelo ranljivi in zmedeni, negotovi, tudi zaradi težkih aspektov počasnih planetov, ki so se vezali na os luninih vozlov.



Z 9. 5. je severni vozel vstopil v znamenje leva, v katerem bo vse do 6. 11. 2018. Energija fiksnih znamenj (lev, vodnar) prinaša več gotovosti, stabilnosti, tudi aspekti s počasnimi planeti bodo manj obremenjujoči, tako da nas kot človeštvo čaka nova, na oko prijetnejša lekcija. Južni lunin vozel v vodnarju bo nezavedno vlekel na plan tehnološke spremembe, napredek. Ker pa gre za južni vozel, se bo zdaj samo konkretiziralo nekaj, na čemer smo delali že zelo dolgo. Aspekti vozlov so v letošnjem letu izjemno pozitivni, od junija pa vse do oktobra se bo sestavljala nekoliko širša polovica Davidove zvezde s počasnimi planeti, izredno spodbudna aspektna konfiguracija. Vpeti bodo Uran, Saturn in Jupiter, vse skupaj pa prinaša bistvene spremembe na področje sodstva, novosti v gradbeništvu in predvsem novosti v tehnologiji. Človeštvo lahko na neki ravni naredi očiten in bistven preskok naprej tako v razumevanju kot v povsem konkretnih družbenih manifestacijah in tehnološkem napredku. Povezovanje in take in drugačne zveze bodo postale še pomembnejše, vera v svobodo tudi, istospolni partnerji bodo dokončno dobili več pravic na svetovni ravni in na splošno bo mogoče čutiti večji občutek svobode. Toda ker je to južni vozel, nas lahko zanese predaleč v skrajnosti – ena od njih je izgubljanje integritete zavoljo skupnosti, druga tehnološki napredek, ki v napačnih rokah lahko pomeni nevarnost itd. Tako nas severni vozel v levu opozarja, da moramo biti najprej suvereni, da bi lahko bili del skupnosti. Slovenci v EU dobro poznamo to problematiko, saj je očitno, da ne zmoremo sodelovati kot enakopravni partnerji, če nismo dovolj notranje trdni in močni. Južni vozel v vodnarju poudari razum, objektivnost, vendar lahko, če mu vzamemo srčni del leva, pri uresničevanju svojih idej in vizij postane krut ter pretirano hladno neoseben. Južni vozel v vodnarju prinaša čas povezovanja in vero, da je to edino koristno, toda vsako povezovanje brez pikice leva, v katerem je severni vozel, pomeni povezovanje ljudi, ki ne vedo, kaj so, povezovanje nesuverenih enot in držav. Severni vozel v levu nas namreč uči, da ne moremo ničesar dati, če nimamo, da ne moremo z nikomer sodelovati, če ne vemo, kdo smo, in da ti vsa intelektualna veličina nič ne koristi, če nimaš srca in poguma živeti in delovati v svetu.



Na politični ravni bo demokracija (vodnar) poudarjena do te mere, da nam bo postalo jasno, da je smiselna le, če so v njej plemeniti posamezniki. Demokracija norcev je norost, demokracija v Butalah je butalščina. Torej severni vozel v levu kaže, da potrebujemo kakovostne voditelje, ki lahko suvereno vodijo državo, prav je, da slišijo ljudstvo (južni vozel v vodnarju), delajo v njegovemu imenu, toda kot stabilne, močne in trdne osebnost. Do zdaj smo manjšali moč naših predsednikov in s tem zaradi neskončno dolgih in najpogosteje hudo osebno nastrojenih razprav izgubili morje časa in denarja. Si predstavljate podjetje, ki deluje kot država? Polžji premiki bi ga ubili. Bolje bi bilo, kot pravi severni vozel v levu, da imamo kakovostno vodstvo, ki se mu da več suverenosti, in se s tem ne izgublja toliko časa za demokratična usklajevanja. Po drugi strani pa nas življenje uči, naj delamo na sebi, da smo kot posamezniki odgovorni, naj v času volitev preberemo, premislimo, pregledamo predstavljeno ter si vzamemo res veliko časa pri izbiri tistih, ki nas zastopajo v parlamentu.



Spremembe so pred vrati, kot človeštvo se bomo učili drugih zgodb in lekcij. Vsekakor naj bo razum v rokah srca, ne obratno, saj nismo del določene skupnosti, skupaj smo, ker nas je strah stati sami. Najti ravnotežje med tem, kar sem jaz, in svetom, s katerim se povezujem, pa je v tem obdobju ključnega pomena tako na osebni kot družbeni ravni. Mihaela Malečkar Severni vozel v levu nas uči, da ne moremo ničesar dati, če nimamo, in da nam intelektualna veličina nič ne koristi, če nimamo srca in poguma živeti in delovati v svetu. Lunina vozla nas vodita v nasprotne smeri, a učita, kako najti ravnovesje.