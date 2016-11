Prepoznate znake vesolja?

Toda ne skrbite. Lahko se ga naučite – potrebujete le željo, potrpežljivost in zavedanje, da moramo biti sproščeni in odprti za znamenja, ki nam jih pošilja vesolje. Ko se jih boste naučili dešifrirati, boste spoznali, da za interpretacijo sporočil, ki vam jih ponuja življenje, ne potrebujete nobenega vmesnega člena. Negujte željo po tem, da bi sprejemali sporočila, in naj vas ne bo strah, saj nam univerzum vedno pošilja le ljubezen. Je pa pomembno, da veste, da boste morali, ko enkrat ozavestite sporočilo, narediti korak k spremembi.



Sporočila so vsepovsod okoli vas. Lahko se vam zgodi, da vas bo pravilen odgovor prešinil med pogovorom s popolnim neznancem ali boste kar naenkrat zagledali predmet, ki se pojavlja vedno, kadar se znajdete v določeni situaciji.



Bodite pozorni



Opazujte okolico, saj boste znamenja našli le, če jih boste iskali. Kadar smo v stiski ali v naglici iščemo odgovor, se nam lahko zgodi, da sporočila ne bomo videli takoj. Mimo nas lahko tako na primer pripelje avtobus, na katerem je oglas s pomenljivim napisom, zgodi pa se tudi, da več dni zaporedoma v novicah ali pogovorih ob kavi naletite na isto temo, tisto, s katero se ukvarjate in glede katere iščete odgovor. Kadar opazite, da se nekaj ponavlja, pa naj bo to dogodek ali na primer to, da vsak dan natanko ob isti uri pogledate na uro, si poskusite zapisovati dogodke in prepoznati vzorec. Recimo, da ste se odločili, da boste shujšali, in iščete pravi način za to. Vsak dan, ko se ustavite na jutranji kavi, v lokal prihiti moški, ki pritegne vašo pozornost, pa ne veste, zakaj je tako. Kmalu se začneta tudi prijazno pozdravljati. Čez čas preslišite njegov pogovor po telefonu in ugotovite, da je trener in prehranski strokovnjak. Včasih moramo namreč dobiti več zaporednih sporočil, da ugotovimo, za kaj gre. Takšne situacije so pogosto znak vesolja, ki vam sporoča, da razmišljate v pravo smer, saj ste že s svojo odločitvijo, da nekaj spremenite, poslali prošnjo za znamenje. Seveda pa morate tudi dobro poslušati sebe, delajte vaje za izostritev intuicije in poskusiti meditirati. To se vam bo pomagalo umiriti in bolj osredotočeno prepoznavati znamenja. Včasih se namreč v iskanju odgovorov izgubimo ali znakom pripisujemo prevelik pomen, s tem pa zapletemo interpretacijo. Vesolje nam pošilja enostavna sporočila in rešitve – in zapomnite si, ko je čas, da prejmete znamenje, ga tudi boste.



Najpogostejša znamenja



Obstaja vrsta univerzalnih znamenj, ki se dogajajo vsem, le v drugačnih situacijah in z različnimi nameni.



Sinhronost



Kolikokrat se vam je zgodilo, da ste pomislili na neko osebo, že čez nekaj sekund pa prejeli njen klic? Ali ste pomislili na to, kako se boste rešili iz neke zagate, rešitev pa se je pojavila kot na dlani in zdelo se je, kot da je vse skupaj že preveč lahko … Vse to so sporočila univerzuma, ki vam prikimava, da ste na pravi poti.



Zvonjenje v ušesih



Tisti, ki nimate za ta pojav nobenega zdravstvenega razloga, ga lahko sprejmete tudi kot sporočilo vesolja. Okoli nas je eden od angelov, ki nam prinaša sporočilo, zato se poglobite v svoje misli in občutke v tistem trenutku, ko v ušesih zaslišite zvonjenje, in poskušajte razvozlati znamenje.



Ponavljajoče se zaporedne številke



Kadarkoli pogledate na digitalno uro ali registrsko tablico sosednjega avtomobila, se vam vedno prikažejo ista zaporedja števil. Prinašajo vam sporočilo, da ste usklajeni z vesoljem. Teh kombinacij je ogromno, vendar nekako velja, da ima na primer 11:11 poseben pomen, in sicer ste pripravljeni, da duhovno stopite na višji nivo.



Živali



Nekaterih živali se bojite, druge obožujete, oboje pa imajo poseben pomen v vašem življenju. Tudi tiste, ki vam naganjajo strah v kosti, kot so pajki in kače, vam nekaj sporočajo. Ob pogledu nanje se poglobite v svoje občutke in misli – in sčasoma boste ugotovili, kaj. Na splošno pa naj bi bil metulj glasnik naših ljubljenih, ki so zapustili ta svet, črni vran pa naj bi prinašal slabe novice.



Bolezen



Kadar se ne znamo ustaviti sami, nas bo ustavilo naše telo, le poslušati ga moramo. Mnogo bolezni in stanj odseva naše duševno počutje. Le pomislite. Kadarkoli ste v bližini neke osebe, ste izčrpani in utrujeni in na robu tega, da zbolite. Telo vam s tem sporoča, da vam ta oseba krade energijo.



Prometni znaki



Naj se vam zdi mogoče ali ne, dogajanje v prometu je lahko dober prenašalec sporočil. Se vam na primer zgodi, da tehtate o neki odločitvi in se vam ravno v tistem trenutku prižge rdeča? Imate takšno srečo, da se, kamorkoli se obrnete, znajdete v prometnem zastoju? Pomislite! Tako vam vesolje lahko sporoča tudi, da se malo ustavite, stopite korak nazaj in se 'resetirajte'. Le tako boste pripravljeni za nadaljnje korake.