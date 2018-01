Prepoznajte sorodnega duha

Včasih se zgodi, da srečate nekoga in se z njim takoj ujamete. Najdeta skupni jezik, imata podoben smisel za humor, vzporednice v otroštvu, morda daljno sorodstveno vez, prijatelje in življenjske cilje, proti katerim tečeta. Zaprasketa, iskrica skoči in zazdi se vam, da bo to prijateljstvo ali pa ljubezen, ki bo trajala večno.

Prejšnji teden smo govorili o dušah dvojčicah in štirih različnih vrstah teh povezav. Morda se vam kdaj zdi, da so bili nekateri ljudje vaša duša dvojčica ali celo še vedno so, pa niste povsem prepričani. Za vas smo zbrali petnajst znakov, po katerih lahko prepoznate, da ste res našli eno od svojih duš dvojčic.



1. Razšla sta se, verjetno tudi zelo nepredvidljivo in nepričakovano. Duše dvojčice imajo redko ves čas dobre čase, čeprav nas poskušajo mediji in kultura prepričati o tem. Pogosto se zgodi, da je to srečanje preprosto preveč intenzivno, da bi se lahko takoj absorbiralo, in zato se morata za nekaj časa raziti. Temu navkljub bosta spet našla pot drug do drugega.



2. Ta oseba vas je spremenila na bolje. Ljudje, ki na nas najbolj vplivajo in na nas pustijo svoj pečat, so tisti, ki nas spremenijo že samo s svojo prisotnostjo in preoblikujejo vse, za kar smo mislili, da že poznamo in želimo. A to ni slaba stvar, pravzaprav je to nekaj, kar se običajno mora zgoditi.

3. V njih prepoznate družinskega člana. Morda zveni neverjetno, a včasih se zgodi, da v najboljših prijateljih ali celo romantičnih partnerjih že na prvem zmenku najdete nekaj domačega, nekaj globoko in podrobno znanega. Morda vas nekaj na njih spominja na vašo sestro, očeta ali sestrično. Ne na neprijeten način, ampak kot nekaj zelo zanimivega.



4. Morda ne začutite takoj, da so nekaj posebnega za vas, a ko pogledate nazaj, je to neizpodbitno. Veliko nas je pod močnim pritiskom, da bi bili takoj in čim bolj prepričani, da nam je nekdo namenjen za vseh vekov veke, še posebno v romantičnem pogledu. Ko se še spoznavata, tega morda niti ne morete dešifrirati, a ko se ozrete na prehojeno pot, spoznate, da ste pravzaprav ves čas vedeli.



5. Pokažete jim tudi svoje najslabše plati. To ne pomeni le, da jim pokažete vse svoje strahove in žalost, ampak tudi to, da ste do njih včasih najbolj neprijetni. Tiste prave duše dvojčice so naš neposredni odsev, tako da vam pravzaprav neizogibno pokažejo vse, kar je nezaceljenega v vas.



6. Prepoznata se, kot bi se poznala že od prej. Ker najbrž tudi se.



7. Nenavadne povezave med pomembnejšimi kraji ali datumi (recimo rojstni dnevi, datum vajinega srečanja itd.). Morda sta se rodila točno devet mesecev narazen, se srečala na praznovanju rojstnega dne vašega brata ali pa imata vajini materi rojstni dan na isti dan, morda sta rodili v isti porodnišnici. Obstaja neka nenavadna sinhronost datumov, kadar se srečate s svojo dušo dvojčico.



8. Pred srečanjem ste imeli čudne, kriptične sanje – tako vi kot vaša duša dvojčica, čeprav niste mogli identificirati obraza ali osebe. Če niso bile krive sanje, ste zagotovo začutili vsaj notranje zagotovilo, da bo ta oseba nekoč prišla. Že vse od mladosti ste bili morda zaskrbljeni, kako boste našli tisto eno in edino pravo osebo zase. Prav tako vas niso zanimali zmenki, ampak ste si le želeli, da bi že našli to edinstveno osebo in s tem opravili.

9. Spoznala sta se, ko sta bila mlada. Morda sta se vajini poti razšli, pa sta se spet združili, ko ste postali starejši, morda celo že v letih, morda pa ste za to potrebovali samo duhovno in duševno zrelost.



10. Ko jim pogledate v oči, tam vidite nekaj, česar niste videli v nikomer drugem. To je težko opisati ali določiti, a takšnega občutka vam ne da nihče drug.



11. Čutite, kaj čutijo, tudi če niste naravno občutljivi ali empatični. Preprosto veste, če nekaj ni prav ali je kaj narobe, fizično ali kako drugače. Lahko občutite, o čem razmišljajo in kako se počutijo, celo ne da bi vam to kakor koli nakazali.



12. To je več kot občutek. Ko ste to osebo spoznali, ste se zavedli, da je romantična ljubezen – še posebno med dušami dvojčicami – veliko več kot le minljiv, fizični občutek. To je res bolj notranji občutek, ki preveva ves vaš odnos s to osebo, tudi in morda celo še posebno tedaj, ko sta ločena.



13. Imata intenzivno kemijo. Takšne še nikoli niste izkusili. Privlačijo vas ne le telesno in tako močno, da česa takšnega še nikoli niste občutili. Prav tako nikoli ne greste skozi obdobja, ko bi vas ta oseba zanimala, bi z njo hodili na zmenke, čakali na klic. Preprosto padla sta skupaj in ostala skupaj. Kot da nista bila nikoli narazen.



14. Oni so vaš dom. Zavedate se, da je dom oseba ali kraj, kamor oziroma h kateri se vedno želite vrniti, in to je za vas to.



15. Izbrali ste, drugače ne bi moglo biti. In čeprav se zavedate, da druge možnosti za vas pravzaprav ni, lahko v življenju ljubite druge ljudi. Teoretično bi lahko svoje življenje preživeli s tisoč drugimi ljudmi, a veste, da to ni tisto pravo in da to ni tisto, kar vam je namenjeno. To pomeni, da se za ta odnos nikoli ni treba res zelo krvavo truditi in si ustvarjati žuljev, ampak samo pustiti, da se razvije, kot veste, da se mora, četudi za to nimate fizičnih dokazov.