Preizkušamo terapijo: prevajalka sporočil iz onstranstva

Že od nekdaj je imela močno razvito intuicijo, ki jo vodi, ukvarja pa se predvsem z medijstvom, prenaša svojcem sporočila pokojnih iz onstranstva ter raziskuje pretekla življenja.

Od nekdaj je dobivala uvide, pravi, težja življenjska izkušnja pa jo je začela celostno prebujati. Teja Melinc, ustanoviteljica Šole intuicije, je prepoznala svoj dar medija. Znanje s tega področja je nato izpopolnjevala tudi pri svetovno znanem mediju dr. Doreen Virtue, znanje s področja preteklih življenj pa pri dr. Brianu Weissu. »Ko sem začela delati z ljudmi in kanalizirati sporočila kot medij, sem vedela, da je to del mene, moje duše. Onstranstvo mi je domače,« pravi. »Stvari čutim, vidim, vem. Duše mi kažejo slike, mi govorijo skozi občutke. Moram poudariti, da mediji nismo vedeževalci, ampak prevajalci dobljenih informacij v fizični svet, posredovalci sporočil, ki so jih želele predati duše z druge strani.«



Osebna izkušnja



Vedela sem, da komuniciram s svojo babico, ki mi je z modrostjo in razumevanjem predala uvide v družinsko dinamiko. Povedala mi je, da bi se nekateri dogodki zgodili v vsakem primeru in ni nič narobe, če smo šli vsak svojo pot. Predala mi je sporočilo za mamo in vedela, da je prišel v moje življenje nekdo, ki mu moram odpreti srce. Ko sem jo vprašala, ali je z dedkom, pa sta se ge. Alenki pokazali sliki cigarete in pipe. Ne, nobeden od njiju ni kadil. Sta se pa pisala Kadivec.

Kaj je v resnici onstranstvo, me je zanimalo. »Onstranstvo je druga raven bivanja. Deli se na več nivojev, na katerega duše gredo, pa je odvisno od njihovega razumevanja in znanja, ki ga imajo tu na Zemlji. Astralni svet (onstranstvo) je kopija zemeljskega, bivanje tam je podobno temu, le da ni več omejitve prostora in časa, ni stresa, bolečin, finančnih skrbi. Ko preidemo v onstranstvo, na Zemlji zapustimo svoje telo in ego, s seboj pa odnesemo čustva, hotenja, značaj, tudi določene želje, na primer živeti ob morju.«



Duše, ki se srečujejo na Zemlji



V življenjih se vedno srečujemo z istimi ljudmi, svojo dušno skupino. »Nekateri so naši veliki podporniki, povezani z nami s čisto, iskreno ljubeznijo, drugi veliki učitelji, s katerimi imamo na Zemlji naporne odnose, jih ne maramo, a se prek njih največ naučimo. Z njimi imamo dušni dogovor, da nam bodo pomagali nekaj doseči, rasti, čeprav nam v fizičnem svetu povzročijo veliko težav,« pove. »Podpornike spoznamo po energiji, po očeh, začutimo domačnost ob človeku, kot da ga poznamo od nekdaj. Za karmični odnos pa je značilno, da se lekcije nikakor ne moremo rešiti, odnos se sprosti, šele ko se lekcija zaključi. Znak je tvoj notranji mir. Dokler te nekdo vznemirja, zadeva ni končana. Ko si pomirjen z njim, pa je lekcija usvojena, energija se obrne in stvari začnejo teči.«



Prehod duše



»Ko gredo duše na drugo stran, najprej potrebujejo regeneracijo energije – predvsem po bolezni in ob nenadnih smrtih, ko so v šoku, ker ne vedo, kaj se jim dogaja. Angeli in vodniki jim prigovarjajo, kje so in kaj se dogaja, nato pa se začnejo spominjati, da je to njihov dom.« Večina jih ostane v zemeljski sferi vsaj do pogreba, ki je nekakšen zaključek, potem se počasi premaknejo na drug nivo. »Vsak odhod je vedno del dušnega načrta,« pravi. »Pomembno je, da svojci vedo, da niso za nič krivi in da odhodov svojih bližnjih ne morejo preprečiti. Večkrat obstajajo dogovori med dušami, ki imajo višji namen. Pogovor z bližnjimi prek medija ponudi svojcem širšo sliko, jih osvobodi strahu in nejasnosti, lahko najdejo svoj mir, zavedanje, da še ni vsega konec, in lažje živijo naprej.«



Ne zadržujmo jih …



»Duše po smrti lahko 'zadržujemo', ker smo oviti v močno žalost in bolečino. Naša čustva so nevidna nit, s katero jim včasih onemogočamo, da v onostranstvu nadaljujejo svojo pot. Šele ko smo jih pripravljeni spustiti, gredo lahko svobodno naprej. Seveda to ne pomeni, da jih izgubimo za vedno. Z nami so ves čas, z nivoja višje vibracije nas spremljajo, si želijo, da ne trpimo, v znak prisotnosti in spodbude pa nam puščajo znake, a jih po navadi ne prepoznamo, ker je žalost premočna.«



Lahko komuniciramo z dušami, tudi če se duša med tem znova utelesi? »Da, lahko prek vodnikov. Del duše gre namreč v telo, del pa vedno ostane zgoraj kot višji jaz.«



Duše in duhovi



»Zmotno je prepričanje, da so duše preminulih ob grobovih. Nasprotno, so ob ljudeh, poznanih krajih in v domovih, kjer so živeli. Na pokopališču je samo fizično telo. Sami pripisujemo grobovom zloveščost, v resnici pa tam čutimo težo žalosti svojcev, temačno, mračno in neprijetno.«

Duhovi, kot jih poznamo iz filmov, so duše, ujete v nižji astralni nivo, ki iščejo nizko energijo, podobno svoji, tudi na Zemlji. »Dovzetni smo zanje, če imamo šibko avro, ne skrbimo zase, se predajamo drogam in alkoholu. Ljudje z nižjo energijo lahko privlačijo duše kriminalcev, morilcev, ki še niso zmožne iti na višji nivo in se prečistiti, v ta svet pa vstopajo z negativnimi nameni. Začutijo energijo človeka in ga lahko upravljajo. Tudi hiše z nizko energijo lahko privabijo take duše. Toda če skrbimo za svojo energijo in zdravje, ohranjamo visoko vibracijo ter se znamo prečistiti s svetlobo, nam nihče nič ne more, ker je naše avrično polje dovolj močno. Osnovna zaščita pred vsem slabim je, da pazimo na svoje misli ter smo pozorni na to, kaj delamo s svojo duševno in fizično energijo.«



»Sami upravljamo svojo energijo,« pravi, »tudi dušam v onstranstvu lahko postavljamo meje, kdaj in kje se nam lahko približajo, one pa spoštujejo in upoštevajo našo voljo.«



Klicanje duhov je lahko nevarno, če ne vemo, kaj delamo, saj odpremo vrata drugim svetovom, zato moramo znati upravljati to, kar pride skozi, oziroma jih znati zapreti in duše poslati v svetlobo, sicer lahko ostanejo tukaj, opozarja.

