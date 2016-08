Prebudite svojo notranjo boginjo

Stik z notranjo boginjo je vir vaše ženske moči. Ko čutite tudi svojo mehkejšo plat, se osredotočate na prepuščanje in sprejemanje, ne le na doseganje in napredovanje. Vprašajte jo, kaj vam sporoča. Morda vam želi povedati naslednje:



Ne ocenjujte se po svoji teži. Notranja boginja v vsaki ženski ni odvisna od njene konfekcijske številke. Lepi ste, čutni in privlačni, natanko takšni, kot ste. Verjemite v to. Najprivlačnejša stvar na ženski je njen nasmeh!



Ne trudite se ugajati drugim. Če se boste ves čas uklanjali in zatirali svoje potrebe na račun drugih, si boste dolgoročno nakopali veliko čustveno škodo. Morate vedno sklepati kompromise ali lahko kdaj rečete ne?



Zavedajte se svoje moči. Ne potrebujete odobravanja drugih. Naj vas negativni komentarji iz okolice ne zavedejo, da mislite nasprotno.



Ostanite v sedanjem trenutku. Ne razmišljajte, kako je bilo, ko je bilo, ali kako bo, ko bo, in če bo. S tem namreč sprožite spiralo dvoma o sebi, kot ste zdaj. Vse, kar ste in imate zdaj, je prav za vas. Zaupajte temu.



Bodite prijazni do sebe. Kdaj ste si bili zadnjič všeč? Kdaj ste se zadnjič pohvalili? Razvajali? Si kaj privoščili? Storite to večkrat.



Verjemite vase. Če ne boste vi, ne bo nihče drug.



Zavedajte se, da imate vedno možnost izbire. To je velika moč in velika odgovornost hkrati. Četudi vas je strah, nekaj naredite ali ne. Vaše življenje je. Vi odločate o njem.