Poznate najstarejši poročni običaj?

Poroka je prežeta s številnimi običaji in vražami. A tokrat se ne bomo poglabljali v metanje šopka in lovljenje podvezice, ampak bomo odgovorili na drugo vprašanje. Ste se kdaj vprašali, zakaj stoji ženin vedno na nevestini levi strani? V resnici gre za običaj, ki izvira iz daljne zgodovine in nima nobene povezave s srečo, temveč zgolj z varnostjo.

Da mu je ne bi ukradli ...

Nekoč so bili zakoni večinoma dogovorjeni, ugrabitve nevest pa stalna sestavina porok. Ženin se zato med obredom ni mogel povsem sprostiti in je vedno oprezal, da mu ne bi kdo izmaknil bodoče soproge. Če pa se je vendarle našel junak, ki bi so to upal, je lahko z desno roko iz nožnice kar pred oltarjem hitro potegnil meč in se lotil vsiljivca.

In tako še danes ženin stoji ob nevestinem levem boku. Kako so se ob tem pravilu v davnini znašli levičarji, ni znano. Kakor koli že, ni jim šlo ravno na roko ...