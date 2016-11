Sonce namreč v temnem delu leta izgubi moč in ljudje so že od nekdaj prižigali ogenj in kresove, da bi razsvetlili zimsko temo ter pregnali strahove.

V tem času, so verjeli Kelti, svetu vladajo sile podzemlja in prednikov. Vladar podzemlja, Donn, naj bi namreč v zimskem času hodil po zemlji, spremljale pa naj bi ga različne prikazni, duhovi, sence, mrtvi in vile, za katere so bili ljudje prepričani, da jih pozimi lahko tudi srečajo.



Po keltskem verovanju smo prav zdaj na pomembnem križišču, v obdobju, ki ne pripada ne preteklosti in ne sedanjosti. Ob tem prehodu se zdi, kot bi se ustavil čas, vse stoji in zbira moč, da se premakne z mesta, ali pa na zemlji zavlada kaos, ki prinaša občutek negotovosti. Se vam zdi, da se tudi sami v novembru vedno tako počutite?

Po samhainu so se moški prenehali bojevati in loviti ter se z družinami umaknili v zimski tabor, kjer so počakali vrnitev poletja. Modro je, da se tudi sami zdaj ustavimo, poglobimo vase, pomirimo duhove v sebi, odkrijemo in sprejmemo senčni del svoje osebnosti.



V času, ko se prepletata svet živih in mrtvih, pa so Kelti radi tudi napovedovali prihodnost. Dekleta so v temnem delu leta v ogledalu lahko uzrla podobo moškega, s katerim se bodo poročila, toda hkrati tvegala, da bodo zagledala hudiča. Odkrivajte torej, kaj lahko v sebi na meji med poletjem in zimo zagledate vi.