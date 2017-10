Postavljanje meja

V vsakem odnosu je zelo pomembno postavljanje energijskih in drugih meja, da zaščitimo osebni prostor in energijo. Nihče nas namreč ne more čustveno raniti brez našega vsaj nezavednega dovoljenja, saj nas tisto, kar nima nobene zveze z nami, ne more prizadeti. Dotakne se nas samo tisto, kar je naloženo v nas kot nepredelana čustvena rana. Če imamo jasno postavljene meje, so stvari bolj jasne in postavljene na zdravih temeljih. Okolica se zaveda, kaj se vam zdi sprejemljivo vedenje.

Mejo lahko postavite tudi tako, da naravnost poveste, da ta človek nima več dovoljenja, da se vede na določen način, ker nima čistih namenov in vam škodi. Če ni mogoče, da se soočite z njim, sprejmite zavezo pri sebi, na duhovni ravni oziroma v meditaciji. Ločitev energije od drugih je namreč bistvena, da ohranite svoj prostor nedotaknjen, saj je v škodljivih odnosih naše zavedanje pogosto zamegljeno.

Pomembno je, da ne gojite zamer do ljudi, ki vam nastavljajo ogledalo in pritiskajo na vaše šibke točke. Starodavni japonski bojevniki so se na primer odzvali s hvaležnostjo vedno, ko je kdo izpostavil njihovo šibkost, saj jim je s tem ponudil priložnost, da so jo odpravili. Prav taka priložnost je lahko vsak nedelujoč odnos, ki vam dviguje pritisk. Toda pomembno je, kot rečeno, da ločite svojo osebno energijo od združene energije odnosa, saj se sicer ne morete osvoboditi vezi, ki vas omejujejo.