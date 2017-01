Posmrtno življenje naših ljubljenčkov

O tem smo se pogovarjali z Urško Puš, ki ima sposobnost, da se sporazumeva ne le z umrlimi dušami ljudi, ampak tudi živali.



Ali obstajajo živalska nebesa?



Obstaja onstranstvo, ki se ne deli na živalska in človeška nebesa, temveč je »prostor« za vse, ni ločnice med enim in drugim delom. Vse je eno. Onstranstvo mi lahko med readingom žival pokaže skozi prostor, v katerem je rada prebivala, se igrala in uganjala norčije, ko je bila živa. Če se je na primer pokojni kuža rad potepal po travnikih, mi bo to pokazal. Lahko pokaže tudi, kako v onstranstvu plava ali grize najljubšo igračo.



Kaj živali počnejo v posmrtnem življenju?



Tako kot duše pokojnih ljudi na drugi strani naredijo pregled življenja, ocenijo, kaj so se naučile v življenju, ki so ga pravkar zapustile, in kaj se morajo še naučiti, da dosežejo svoj namen. V onstranstvu se učijo, ni počitka in spanja na lovorikah, je delo.



Kako nam umrli ljubljenčki sporočajo, da so z nami?



Komunikacija z dušo pokojne živali je enako mogoča kot z dušo umrle osebe in poteka podobno. Lahko skrivajo stvari, nagajajo novemu hišnemu ljubljenčku (skrivajo igrače, nov kuža recimo laja v steno, stopnice, se igra in nori po stanovanju), lahko se nas dotaknejo (čutimo mravljince, toploto ali trepljaj z repom). Ob nas so, ko mislimo nanje, imamo v rokah njihovo najljubšo igračo, posodo z vodo, ležišče. Morda je vaša nova mačka celo podobna stari. Lahko pa nas obiščejo tudi v sanjah.



V kaj se živali običajno reinkarnirajo?



Živali se reinkarnirajo v živali. Moram pa poudariti, da so živalske duše bolj razvite kot duše ljudi, hitreje se učijo, zato potrebujejo manj reinkarnacij kot ljudje. Kot so mi povedale duše živali in duše v onstranstvu, se živali ne reinkarnirajo v ljudi.

Ali se bomo s svojimi ljubljenčki lahko srečali po smrti?