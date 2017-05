Poskrbite tudi za duhovno hrano

Ko se otrok rodi, je njegova prva in najpomembnejša hrana materino mleko. Telo matere namreč takrat izdeluje najboljšo hrano, ko otrok odrašča, pa se spreminja tudi njegova hrana. Če bi predšolskemu otroku kot edino hrano ponudili materino mleko, to seveda ne bi bilo dovolj. Zgodba je precej podobna, ko govorimo o duhovnosti. Z leti se namreč tudi naš duh razvija, naše mentalne sposobnosti se ostrijo in sčasoma potrebujemo ne le več, ampak tudi drugačno duhovno hrano. Če je ne prejmemo, smo kaj hitro lahko spiritualno podhranjeni.



Ker živimo v okolju, v katerem nam stradanje ni dobro poznano in kjer ne poznamo okoliščin, v katerih ljudje vseh starosti umirajo od lakote, nam je ta koncept težje dojemljiv. Na začetku oseba hrepeni po hrani in ima nenasitno željo po hranilnih snoveh, sčasoma pa pride do točke, ko telo oslabi, um otopi, želja po jedi pa izginja. Pogosto se celo zgodi, da sestradani ljudje ne začutijo želje po hrani. Podobno je s spiritualno podhranjenostjo. Če ne hranimo duha, tudi ta otopi in sčasoma pozabi na to željo oziroma potrebo po duhovnosti.



Simptomi in stadiji



Zanimivo je to, da so simptomi pogosto lahko zelo fizični in se kažejo v številnih težavah telesa. Zato bomo simptome spoznali v vrstnem redu stadijev.



Šibkost: govorimo tako o telesni kot moralni šibkosti. V času spiritualne podhranjenosti je slednja še bolj očitna. Lahko se pozna v majhnih pregrehah, ki si jih prej ne bi privoščili, ali pa v našem obnašanju do drugih ljudi. Morda izkoristimo koga, ki ga prej nikoli ne bi, rečemo kakšno neprijazno besedo ali pa nam manjka discipline, ki smo je bili prej vajeni. Eden od simptomov v tem stadiju je tudi odvisnost – od česar koli, naj gre za materialne dobrine, alkohol, cigarete, droge, pornografijo ali pa preprosto grabežljivost.



Zmedenost: um postane moten, razmišljanje pa temačno in popačeno. To se kaže v najbolj osnovnih moralnih prepričanjih, denimo o ravnanju z revnimi ali brezdomci, morda celo o tem, da je občasni tepež otrok povsem sprejemljiv ali da je dovoljeno brcniti psa, če vas ne uboga.



Razdražljivost: ko duhovna sestradanost napreduje, se dviga tudi jeza in niža prag tolerantnosti. Primanjkuje spoštovanja do starejših, več je povišanega tona in celo vpitja.



Padec imunskega sistema: lahko se zgodi, da zaradi pomanjkanja duhovne hrane trpi telo. Zaradi stresa, pod katerim smo zaradi šibkosti, zmedenosti in razdražljivosti, ki jih ne moremo več nadzirati.



Globlje težave z organi: tisti, ki verjamejo v povezanost uma in telesa, verjamejo, da medsebojno vplivata na izid skupnega zdravja. Če je naš um v slabem stanju, trpi tudi naše telo in narobe. Če ste torej spiritualno podhranjeni, se to lahko kaže tudi v drugih telesnih težavah, ki se običajno začnejo v prebavnem traktu, nadaljujejo v črevesju, od zdravja katerega je odvisno naše telo. Če ste spiritualno sestradani zaradi vpliva nekoga drugega, se vaše telesne težave lahko kažejo v vnetju grla, ponavljajočih se anginah ipd. Zato opazujte svoje telo in poslušajte, kaj vam poskuša povedati.



Prva pomoč



Verniki zagotovo veste, kaj potrebujete za vnovično vzpostavitev spiritualnosti. Najverjetneje se pri tem obrnete k tistemu, v kar/kogar verjamete, ali berete svete spise. Če se imate za duhovnega človeka, ki sicer ne pripada nobeni specifični veri, lahko za pomoč sežete po naslednjih sedmih načinih za vnovično vzpostavitev duhovnosti, ko je ta otopela.



Ljubite: Potrudite se, da širite ljubezen. To pomeni, da se zavestno odločite, da boste ljubili ljudi okrog sebe. Ne le tiste, ki so vam blizu, ampak tudi tiste, ki jih načeloma ne marate. Morda je ljubite preresen izraz, a potrudite se, da jih vsaj prenašate brez zavijanja z očmi ali neprijaznih besed. Že to je lahko dejanje ljubezni. Seveda obstajajo ljudje, katerih zavest je tako nizka, da bi bilo za vas spiritualno nevarno, da bi jih ljubili – govorimo o resnično temačnih ljudeh.



Povežite se: Vaša višja zavest je oseba, kakršna si želite biti, in življenje, kakršno želite. Zato se potrudite, da se vsak dan vsaj malce povežete s to višjo zavestjo. Da bi res živeli, kot si želite, morate veliko razmišljati o sebi in s tem znižati svojo zavest. Hkrati pa lahko svojo zavest zvišujete tako, da pogosto razmišljate o tem, kakšna oseba želite biti, pa če sedite na avtobusu ali čakate v vrsti na pošti. Vsaka povezanost šteje.



Delajte, kar imate radi: S tem osvobajate svoj um nereda, skrbi in dela ter se vedno bolj veselite življenja. Tako se povezujete s svojo duhovnostjo, ki vas bo dvignila iz ujetosti v rutino. Vsak dan si vzemite čas, da boste počeli, kar imate najraje in kar vas izpolnjuje.



Dobra dela: Naredite nekaj dobrega za nekoga, ne da bi pričakovali povračilo. Lahko je zelo preprosto: poklepetajte z blagajničarko, starejši sosedi pomagajte odnesti nakupovalne vrečke po stopnicah, pomagajte kolegu v službi, zaželite nekomu dober dan ali mu pridržite vrata.



Ugasnite televizijo: Seveda je za mnoge od nas pobeg od krute in naporne realnosti, a gledanje nanizank, filmov in sploh žajfastih nadaljevank nas popelje nazaj v dramo, nesramnosti, spletke, zato pogosto lahko potonete še nižje in se počutite še bolj nesrečne.



Berite: Berite knjige, ki vas bodo spravile v boljšo voljo in vam dale prijeten občutek glede življenja in človeške narave ter v vas morda celo zbudile vprašanja glede temeljnih prepričanj v življenju. Ko vam knjiga odpre nov svet, s tem raste tudi vaš duh.



15 minut zase: Vzemite si jih vsak dan, da se povežete s seboj. Nekaterim uspe s preprosto meditacijo. Dovolj je, da sedite v tišini in umirite misli. To bo spremenilo vaše možganske valove in imelo dolgotrajen učinek na vaš um – kar ves dan. Če ne morete najti 15 minut le za to, da bi v miru sedeli, je tudi to kazalnik, da morate marsikaj v življenju spremeniti.