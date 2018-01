Pošiljajte ljubezen

Sovraštvo lahko rodi samo sovraštvo, ljubezen pa premaga vse. Če želite drugim kaj slabega, četudi so vaši sovražniki ali so vas ranili, s tem samo uničujete sebe. Ko pošiljate negativne misli v vesolje, se sami počutite slabše, poleg tega s tem ustvarjate negativno karmo. Ker po zakonu privlačnosti pritegnete v življenje, kar mislite in živite, z osredotočanjem na sovraštvo in maščevanje spodbujate bolečino in negativnost v svojem življenju. Dokler se ne vrnete v stanje miru in ljubezni, boste magnet za negativnost. Osvobodite se takih občutij, če še tako zamerite drugim in se vam jim zdi nemogoče odpustiti.

Sprememba se ne bo zgodila čez noč, lahko pa že danes začnete delati korake k celjenju in ljubezni. Znebite se odvisnosti od bolečine in zaživite celostno in izpolnjeno. Ranjeni ljudje ranijo druge, ozdravljeni ljudje pa jih zdravijo, pravijo. Ključ je v tem, da postanete najboljši, kot ste lahko v danih okoliščinah. Pomislite, koliko trpljenja izhaja iz tega, da se žrtve maščujejo, da ljudje, ki so jih trpinčili, nadaljujejo nasilje nad drugimi … Če ohranjamo bolečino, jo prenašamo naprej. Da bi se izognili temu vzorcu, sprejmite, da lahko nadzorujete svoja čustva, in ljudje vas ne morejo prizadeti ali negativno vplivati na vas, če jim tega ne dovolite. Usmerite energijo v to, da napredujete in osebnostno rastete, ne pa da drugim vračate, kar jim gre, jih ponižujete in se jim maščujete. Mirnejši boste, čustveno stabilnejši in manj bo negativnih misli.